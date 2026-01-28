Jennifer Fungenzi: “A mí muy pocas cosas me hacen temblar”

A pesar de no haber crecido en los medios y haber adquirido popularidad internacional después de su matrimonio, Jennifer Fungenzi ha tenido que enfrentar difíciles momentos de polémica en los últimos años viviendo en el extranjero y firma estar dispuesta a enfrentar lo negativo de la farándula dominicana.

La presentadora e influencer radicada en Puerto Rico ha recibido propuestas de trabajo en su país natal, pero aún se encuentra evaluando las opciones que tiene sobre la mesa, según confesó al periodista Christopher Peña.

Durante su visita a Caribbean Cinemas de Novo Centro para conocer los detalles de “La Gran Noche del Cine”, que se celebra cada año en beneficio de varias fundaciones, Fungenzi fue cuestionada sobre si está lista para los comentarios mordaces que podrían realizarse en torno a ella en los programas de paneles, a propósito de la notoriedad que está obteniendo actualmente por su participación en “Más Roberto” y su presencia local en actividades artísticas y sociales.

“A mí muy pocas cosas me hacen temblar, así que creo que sí estoy preparada, creo no, estoy preparada”, aseguró Fungenzi, quien se describe como una mujer resiliente y de carácter fuerte.

La también modelo y filántropa tiene nombre propio dentro del ámbito del entretenimiento gracias a su carisma, su buen sentido de la moda y su belleza, además de que se destacó en la televisión boricua con dos realities de cocina y como co-conductora del programa más visto de la isla, “Pégate al mediodía”, de Wapa TV.

Se recuerda que también tiene su propia fundación “Alegrando Corazones by Jennifer Fungenzi” y ha incursionado en el mundo de la moda con cinco tiendas a lo largo de su trayectoria como empresaria.