En Santiago se comenta: Gran tributo a La Altagracia. el 21 de enero

Este país es muy devoto de la Virgen de la Altagracia y eso se demuestra en la profunda fe que profesa la mayoría del pueblo dominicano. Son muchos los que asisten a la Basílica de Higüey a cumplir promesas ofrecidas y, desde la noche anterior al 21 de enero, salen en peregrinación para honrarla.

Esta zona, donde está el santuario de la Madre protectora de nuestro país, no solo es visitada por dominicanos, también por extranjeros, convirtiendo la región en un importante destino de turismo local e internacional.

En la carretera Federico Basilis, en Jarabacoa, existe un monumento en honor a la Virgen de la Altagracia; allí, para esta fecha, también acuden cientos de feligreses a orar. Se ha convertido en un lugar de peregrinación y, por tal razón, las autoridades ofrecen servicios de seguridad, ambulancias, agentes de tránsito y otros organismos. Muy bien, porque es una ciudad turística.

LUIS NÚÑEZ

Luis Núñez es un importante empresario de Santiago que hace vida activa en su ciudad. Muy amable, simpático y sencillo, posee varios negocios, siendo el principal La Monumental de Seguros.

También tiene una cafetalera en Juncalito, en la loma; es un apasionado de este grano aromático.

Ha puesto de moda una franquicia muy especial: Calcalí Coffee, lugares hermosos y recreativos para pasar un buen momento conversando y saborear deliciosos platillos; es un encanto. Esta cadena está ubicada en Villa Olga, PCMM, La Catalina, dos en el HOMS, Clínica Corominas y Naco, en Santo Domingo.

Luis es una persona progresista, de grandes proyectos. Sus hijos son jóvenes talentosos que están al frente de estos negocios. Qué bueno es contar con empresarios visionarios que creen en su país. Estuve visitando el de La Catalina un domingo y salí maravillada.

Melany Rodríguez González

Melany es una chica encantadora que maneja el Centro de Convenciones UTESA. Su padre fue nuestro querido amigo Príamo Rodríguez, ido a destiempo. Este lugar se ha convertido en una institución muy apreciada, donde se realizan grandes y pequeños eventos; siempre está reservado.

Ella lo dirige con gran sabiduría, es una excelente profesional, agradable y sencilla, como lo fue su padre y lo es su Madre. Fue escogida como presidenta del Santiago Turístico Bureau, y lo está haciendo muy bien junto a un equipo de personas con renombre de la Ciudad Corazón.

Ágora y sus encantos

Lo que está de moda en Santiago es Ágora Mall. Lo cierto es que es muy moderno y posee varias tiendas exclusivas que antes solo se podían visitar en Santo Domingo. Ahora podemos pasear, reunirnos con amigos y llevar a los niños a modernos juegos infantiles.

La verdad es que hay de todo. Recientemente inauguraron una sucursal del restaurante Camp David Ranch; lo único que no disfrutaremos son las montañas y el paisaje, pero el menú es el mismo.

villa olga

¡Wao! Pero lo que está súper de moda es la urbanización de Villa Olga. Cuenta con excelentes restaurantes de todos los niveles; parecería que la ciudad se trasladó hacia allá. Antes lo era Jardines Metropolitanos, que no ha dejado de ser una zona apetecible, aunque no es fácil encontrar parqueos.