Fátima Bosch, Miss Universo 2025, a su llegada a RD: "Quiero que me enseñen a bailar merengue"

Fátima Bosch, actual Miss Universo, ya se encuentra en República Dominicana, donde agotará una agenda enfocada en la concienciación sobre el autismo, en el marco de la conmemoración del 70 aniversario de la organización Miss República Dominicana.

La soberana universal junto a una comitiva de la organización de Miss Universo, arribaron este lunes 26 de enero por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) y fue recibida en el salón de embajadores por la directora nacional de Miss República Dominicana, Magalis Febles, junto a la actual Miss República Dominicana Universo, Jennifer Ventura.

A su llegada al país, Bosch dijo que quiere aprender a bailar bachata y merengue y destacó la amista que tiene con Jennifer Ventura, quien también mantiene una buena relación con su madre.

Como parte central de su visita, la reina universal participará en iniciativas junto a instituciones dominicanas que trabajan con el autismo, reafirmando el compromiso social de la organización de Miss Universe con causas de alto impacto humano y comunitario.

Entre las actividades más relevantes figura su participación como voluntaria en el Foro Motivacional sobre Autismo, TDA y Dislexia, que se celebrará el jueves 29 de enero a las 9:00 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El evento, de acceso gratuito, contará con la participación de médicos, especialistas y profesionales nacionales e internacionales, y se realizará en coordinación con Azul Podcast, la Facultad de Medicina y la Rectoría de la UASD, encabezada por el maestro Editrudis Beltrán.

Asimismo, Bosch será invitada de honor al desfile de la colección primavera-verano de la diseñadora dominicana Giannina Azar, evento que se realizará en el lujoso hotel Kimpton Las Mercedes y será producido por el Gurú de la Moda Dominicana Sócrates Mckinney. Además realizará una sesión fotográfica orientada a resaltar la identidad cultural y el patrimonio histórico de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.