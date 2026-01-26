El comediante Chente Ydrach le pide matrimonio a su novia en pleno escenario

El influencer y comediante Chente Ydrach aseguró que pocas veces ha estado seguro a la hora de dar un paso. La inseguridad le ha ganado en múltiples ocasiones.

Sin embargo, la propuesta de matrimonio que le hizo ayer, domingo, a su pareja Verónica Cruz en pleno espectáculo se trató de una de las decisiones más seguras y deseadas de su vida.

Chente presenta desde diciembre de 2025 el stand-up “Bien Cocido” en el Centro de Bellas Artes de Caguas. El comediante invitó a su pareja, la también madre de sus hijos Manuel y Enzo, a subir al escenario durante el show de comedia.

Cruz acompañó a su pareja de hace 13 años, sin imaginar que este se arrodillaría a pedirle matrimonio frente a cientos de personas que se convirtieron en testigos de la propuesta a matrimonial.

“Vero tú siempre has estado ahí en las dificultades, en los momentos cabrones...Yo ando inseguro de muchas cosas en mi vida. No estoy seguro de casi nada, pero hoy, aquí está tu familia y si de algo estoy seguro es que me quiero casar contigo”, dijo el comediante, para acto seguido arrodillarse y colocarle el anillo a su pareja.

Cruz con el anillo en mano abrazó y beso al padre de sus hijos en medio de una audiencia eufórica.

La pareja se convirtió en padres por primera vez el 7 de diciembre de 2022 con la llegada de Manuel. Luego en septiembre de 2024 nació Enzo, segundo hijo de ambos.

Tras la publicación del momento en las redes sociales, varios artistas le han enviado felicidades a la pareja, entre ellos, Ednita Nazario, Angelique Burgos “Burbu”, Kiko Blade, Sonya Cortés y DJ Luian.