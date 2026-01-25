Confirman que Bad Bunny no usará vestido en el Super Bowl tras rumores en redes sociales

Bad Bunny no usará vestido en su presentación del próximo 8 de febrero en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

A pesar de los rumores que circulan en redes sociales sobre la supuesta vestimenta femenina que el artista puertorriqueño había elegido para su actuación, TMZ publicó que fuentes de la producción del evento desmintieron la información tras la molestia que generó en el público, “incluso más que el anuncio de que él encabezaría el espectáculo”.

Según el medio, la actuación recibirá críticas el día del partido... pero no será porque Bad Bunny lleve vestido.

La NFL recibió críticas por elegir a Bad Bunny para encabezar el concierto. Justamente ayer, el presidente Donald Trump afirmó que está “en contra” del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day, artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo.

"Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", dijo Trump en una entrevista.

Sin embargo, el mandatario acotó que ellos no son la razón por la cual no asistirá al partido, sino porque está “demasiado lejos”.