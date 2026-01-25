Cantante urbano Nio García se casa con su novia Shei Romano tras 7 años juntos y dos hijos en común

El cantante urbano puertorriqueño Nio García, conocido por éxitos como “AM” y “Te boté”, se casó este sábado con su novia, la empresaria argentina Sheila Romero, con quien lleva casi ocho años de relación y tiene dos hijos en común.

La pareja celebró una boda con música y platos típicos de Puerto Rico, a la cual los invitados asistieron con ropa negra, mientras la novia lució un vestido largo blanco con encaje y transparencia y el novio optó por un esmoquin verde para la ceremonia.

Entre los asistentes, se encontraban la familia de ambos, amigos y personalidades de redes sociales como la modelo venezolana Elizabeth Sinaí y el creador de contenido Frederick Castillo.

En diciembre de 2019, Romano y García anunciaron su compromiso, pero fue a finales del año 2025 que informaron la fecha de su casamiento.

“Nos casamos en enero de 2026”, escribió la propietaria de la tienda de ropa femenina Gauchas junto a una imagen publicada en su cuenta de Instagram con el texto en inglés: “Es mi última Navidad como una señorita”.

Los ahora esposos han procreado a sus hijos, de Milo, de 4 años, y Teo, de 3.