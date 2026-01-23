Chelsy Bautista denuncia fue víctima de un allanamiento por equivocación y se le pierden prendas

La cantante urbana Chelsy Bautista, hija de la influencer-humorista Cheddy García, denunció que en la madrugada del viernes fue víctima de un allanamiento por equivocación de parte de agentes policiales en un operativo en el que también aseguró le sustrajeron prendas.

Chelsy relató que despertó mientras dormía alertada por fuertes golpes en la entrada a su apartamento: "Escucho que la policía me está tumbando la puerta y gritando que la abran", y que terminó siendo derribada por los agentes.

"Entran a mi casa, armados, incluso yo estaba hasta semidesnuda porque yo lo que tenía era un poloshecito arriba, entran a mi casa a revisar todo y se meten a los cuartos, a los closet", contó en sus redes sociales.

Cuando la interrogan, la fiscal Belkis Ulloa, a cargo del operativo, se da cuenta "de que no era en mi casa donde estaban buscando a la persona, sino en un apartamento del edificio donde yo vivo".

Tras la salida de los agentes y de asumir el compromiso de repararle la puerta derribada, Chelsy afirmó que notó la desaparición de varias de sus prendas personales.

"Cuando están terminando de arreglar la puerta, yo me doy cuenta que en mi cuarto (...) a mí me faltan prendas ahí, se llevaron una cadena y un guillo".

La joven indicó que hizo la denuncia a la fiscal y que ella solo le pidió que le enviara su reclamo por correo electrónico, situación que disgustó a Cheldy, por lo que decidió hacer pública la situación.

"Yo quiero saber si cuando la misma autoridad es la que te roba a quién uno va a denunciar que te robaron, porque no solamente se meten por equivocación a tu casa, te tiran la puerta arriba, por equivocación te roban, la misma policía te roba".

Cheddy García dijo que le puso un mensaje a Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional y "dijo que va a investigar".