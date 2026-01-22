Amara conducirá la alfombra roja de Premios Soberano 2026

Amara La Negra, quien actualmente se destaca en el programa "Desiguales", de Univision, será conductora de la alfombra roja de Premios Soberano 2026.

La noticia fue revelada este jueves a través de las redes sociales de la premiación que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo.

La semana pasada, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció que el actor Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc serán los presentadores oficiales de la próxima edición de los Soberano.

Los Premios Soberano, que volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana, iniciarán con la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m. El evento contará con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.