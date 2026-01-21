Lali Espósito se casará con su novio Pedro Rosemblat tras casi dos años de relación

La cantante y actriz argentina Lali Espósito anunció que se casará con su novio, el periodista Pedro Rosemblat.

“Nos casamos”, escribió la artista agregando el emoji de un anillo de bodas junto a la publicación de varias fotografías donde luce su sortija de compromiso y posa en la playa acompañada de su prometido.

Según La Nación, la ex Casi Ángeles y el streamer blanquearon su relación en febrero de 2024, cuando compartieron una galería de fotos en redes sociales disfrutando de unas vacaciones juntos en la playa. En junio de 2025, Lali brindó una entrevista a Cortá por Lozano (Telefe) donde reveló qué fue lo primero que lo atrajo de Pedro al verlo en redes sociales.

“Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’. Me cruzaba cosas de él y pensaba: ‘Mirá qué piola, qué gracioso que es’”, explicó Lali.