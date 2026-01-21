Julio Iglesias publica mensajes que le enviaban las dos mujeres que lo acusan de agresión sexual

Tras la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España rechazar a Julio Iglesias su personación para acceder a la investigación preprocesal, de la denuncia en su contra de presuntos delitos de acoso y agresión sexual, el artista publicó mensajes que le enviaban las dos mujeres que lo acusan.

“Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”, inició el escrito del artista.

El artista nacionalizado dominicano indicó que sus redes sociales son el único medio que le permite ejercer su derecho a defensa.

“ La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad” .

El cantante de “Me va, me va” publicó los mensajes que le enviaban Stephany y Maria Alejandra, entre los que destacan que lo saludaban con cariño y se ponían a su disposición.

Los mensajes tienen fecha de mayo 2021, septiembre 2022, enero marzo y mayo 2023.

“Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más. Un beso y un varazo. Feliz noche”, se lee en uno de los mensajes fechado en abril de 2021.

Los demás escritos son similares incluso el artista publicó un audio supuestamente de una de las denunciantes en la que le informan que llegó a su apartamento y le envía besos y abrazo y le dice “I love u (Te quiero)”.

Se recuerda quue Julio Iglesias pidió archivar la investigación contra él y detener el daño reputacional, un archivo, que, a su juicio, debe decretarse «sin más trámite» para «detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional».

A través de un decreto, contra el que no cabe recurso, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez –conocida por el caso contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por besar en la boca a la jugadora Jenni Hermoso-, respondió que por el momento solo se está analizando la competencia para investigar dicha denuncia y que por tanto no cabe ahora decidir sobre la personación solicitada.

ACUSACIONES CONTRA JULIO IGLESIAS

Dos antiguas trabajadoras -una empleada de hogar y una fisioterapeuta- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada, que ha asegurado haber sufrido penetraciones, sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. "Me usaba casi todas las noches", dice en una entrevista con los medios investigadores.

"Me sentía como un objeto, como una esclava", añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias".

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables", recoge la publicación que asegura que "sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".

Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.