Isaura Taveras habla sobre la decisión de ser madre: “Tengo cinco embriones y veinte óvulos sola”

Isaura Taveras se sinceró sobre su decisión de ser madre.

Aunque no tiene claro cuándo y cómo tendrá a su primer hijo, la comunicadora matiene preservada su fertilidad mientras llega ese momento y tenga que viajar a cualquier lugar del mundo para usar los óvulos y embriones que tiene congelados, según reveló durante una conversación en el podcast de Leyla Yepez.

"Yo tengo mis óvulos guardados, yo preservé mi fertilidad, tengo cinco embriones y tengo veinte óvulos sola, y en el momento que yo lo decida yo lo voy a tener, cuando yo quiera, no cuando lo quiera nadie", precisó Taveras.

Asimismo, Taveras afirmó que las razones por las cuales ha postergado la maternidad son de índole personal.

"Si lo quiero tener con pareja, lo tendré con pareja, si lo quiero tener sola, lo tendré sola, si lo quiero parir yo, lo voy a parir yo, si lo quiero hacer con un vientre subrogado lo voy hacer, porque afortundamente tengo los medios para hacerlo, pero no va a ser cuando quiera nadie, va a ser cuando quiera yo", recalcó.

"Cuando yo vi que el reloj biologico me estaba jugando en contra yo preservé mi fertilidad biológico. Si yo quiero a los 70 tenerlos, yo agarro, me voy de viaje a un país donde sea legal, me voy a Miami, me voy a Colombia, como lo han hecho muchísimas figuras internacionales y vengo con mi hijo", explicó.