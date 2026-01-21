Harry Geithner, el actor colombiano que se dio baño de pueblo con Fefita, El Chaval y Krisspy en RD

Con música y baile en República Dominicana, así inició el 2026 para el actor colombiano Harry Geithner, su esposa Alejandra y el hijo de ambos, Santino.

Geithner, quien es conocido por telenovelas como "Café con aroma de mujer", "Hasta que el dinero nos separe" y "Voltea pa' que te enamores", documentó en sus redes sociales la experiencia que vivió durante sus vacaciones de Año Nuevo en el Cibao, donde visitó Santiago de los Caballeros, San José de las Matas, Bonao y Puerto Plata.

Según las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, el intérprete 58 años, originario de Bogotá, viajó durante cuatro horas desde Nueva York a Santiago para disfrutar de la vida nocturna, así como de las presentaciones en vivo de El Chaval de la Bachata, Fefita La Grande y Krisspy y el recorrido por lugares emblemáticos de la región, lo cual describió como un "sueño cumplido".

"Hace unas noches cumplí un sueño: cantar, bailar y vivir el escenario desde adentro junto a @krisspyflow un verdadero señor del merengue, con trayectoria, oficio y un dominio escénico que solo dan los años y el respeto del público", escribió en una publicación.

En otro post, Geithner habló sobre la noche que conoció a la acordeonista Fefita La Grande durante su estadía en el país.

"Más que una artista, Fefita es historia, identidad y resistencia cultural. Una mujer que rompió barreras, que llevó el acordeón a lo más alto y que convirtió el merengue típico en orgullo nacional y patrimonio del pueblo dominicano", afirmó.

"Conocerla fue sentir la fuerza de una trayectoria hecha con talento, carácter y amor por su gente. Gracias por abrir camino, por inspirar generaciones y por representar a la República Dominicana con tanta verdad y grandeza", añadió.

El último día, Geithner protagonizó una actividad de entrega de juguetes a niños de la zona con motivo al Día de los Santos Reyes, estuvo en la playa, asistió a una cena con sus anfitriones, la familia Collado, y fue despedido con una cena en la montaña en el hotel Camp David Ranch.

"Gracias a todos, regresaremos muy pronto. Viva República Dominicana", expresó Geithner. A esto, El Chaval comentó: "¡Gracias por visitarnos! Los esperamos nuevamente".