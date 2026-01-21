Frank Rainieri sobre Julio Iglesias: En Punta Cana, nunca yo vi nada fuera de contexto

El empresario dominicano y amigo de Julio Iglesias, Frank Rainieri, habló sobre las acusaciones de abuso sexual que recibió el artista de parte de dos exempleadas.

Rainieri aseguró en entrevista a 'El tiempo justo' que nunca vio nada nada fuera de contexto en Punta Cana.

“En Punta Cana, nunca yo vi, ni mi mujer ni mis hijos, y vivimos al lado de él, nada fuera de contexto. Nunca escuché ni mujeres desnuda en la playa (la hubiera visto desde mi casa) ni nada de eso”, enfatizó el exsocio de Julio Iglesias.

Sobre las denuncias que recibió el intérprete de “Soy un truhán, soy un señor”, Rainieri expresó que no le extraña “porque el celo, la envidia… es muy común”.

Rainieri expresó que mantiene una buena relación personal con el artista nacionalizado dominicano a pesar que que su vínculo empresarial terminó hace años.

“Nosotros tuvimos una relación buena toda la vida. Todavía ahora él me llamó preocupado por lo que había salido”, dijo.

El dueño de Grupo Punta Cana explicó: “No compartimos ningún negocio. Julio no tiene ni el 5% de nada mío, y yo no tengo inversiones fuera de República Dominicana”.

Acusaciones contra Julio Iglesias

Dos antiguas trabajadoras -una empleada de hogar y una fisioterapeuta- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada, que ha asegurado haber sufrido penetraciones, sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. "Me usaba casi todas las noches", dice en una entrevista con los medios investigadores.

"Me sentía como un objeto, como una esclava", añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias".

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables", recoge la publicación que asegura que "sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".

Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.