Billie Eilish carga contra Donald Trump y la violencia del ICE: "Están secuestrando a nuestros vecinos"

Billie Eilish arremetió con dureza contra Donald Trump y ha condenado las cada vez más violentas acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras el asesinato de Renee Good a manos de uno de sus agentes el pasado 7 de enero en Mineápolis.

"Es muy raro que me reconozcan por luchar por la justicia ambiental en un momento en que parece más difícil que nunca, considerando la situación actual de nuestro país y del mundo", expresó Eilish al recibir el premio Martin Luther King Jr. por la justicia ambiental, en declaraciones recogidas por Rolling Stone.

"Estamos viendo a nuestros vecinos ser secuestrados, a manifestantes pacíficos agredidos y asesinados, nuestros derechos civiles siendo recortados, recursos para enfrentar la crisis climática desviados hacia los combustibles fósiles y la industria ganadera que destruyen nuestro planeta, y el acceso de las personas a la alimentación y la salud convirtiéndose en un privilegio para los ricos en vez de un derecho humano básico para todos los estadounidenses", denunciaba Eilish en su discurso.

"Está muy claro que proteger nuestro planeta y nuestras comunidades no es una prioridad para esta administración. Y es realmente difícil celebrarlo cuando ya no nos sentimos seguros en nuestros propios hogares ni en nuestras calles. Tengo esta plataforma, y creo que es mi responsabilidad usarla, así que siento que simplemente estoy haciendo lo que cualquiera en mi posición debería estar haciendo", añadía la cantante.

Eilish también compartió en su Instagram varias publicaciones donde expresaba su desprecio hacia el ICE, describiéndolos como "un grupo terrorista financiado y apoyado federalmente por el Departamento de Seguridad Nacional" y subrayando que no han hecho nada para que las calles sean más seguras. La artista, cuya película de la gira musical Hit Me Hard and Soft: The Tour (en 3D), codirigida por James Cameron, verá la luz en cines el 20 de marzo, no ha sido la única en cargar contra Trump y el ICE.

Bruce Springsteen hizo una aparición sorpresa en el festival benéfico Light of Day Winterfest (que recauda fondos para la investigación del Parkinson y otras enfermedades relacionadas), celebrado este pasado fin de semana en Red Bank, Nueva Jersey. El cantante aprovechó su paso por el escenario para, además de tocar sus temas, denunciar las acciones del ICE, comparando sus tácticas con las de la Gestapo, y también dedicarle una canción a Good.

La mujer, de 37 años, se encontraba en su todoterreno, en protesta por las acciones del ICE, cuando un agente le disparó a través de la ventanilla del coche. Por otra parte, Jean Smart, Wanda Sykes, Mark Ruffalo y Natasha Lyonne fueron algunas de las muchas celebridades que rindieron un silencioso homenaje en la gala de entrega de los Globos de Oro a Renee Good, luciendo insignias con el lema 'Be Good' en su honor.