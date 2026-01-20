En Santiago se comenta: Santiago Cruz es un gran artista

El año que se inicia parece que traerá al país importantes artistas internacionales. Para los días 20 y 21 de febrero estará con su público el cantautor colombiano Santiago Cruz, en la sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, con su gira Quince Caminos.

Es una pena que esta presentación no llegue a Santiago. Desde hace tiempo, los organizadores de grandes eventos no traen a esta ciudad a muchos de estos artistas. Imagínense que la principal sala del Gran Teatro del Cibao está muy afectada por la construcción del monorriel; todo el entorno permanece cerrado, aunque en Santiago existen otros espacios donde bien podrían realizarse este tipo de presentaciones.

Los que tienen la posibilidad económica podrán trasladarse a Santo Domingo para disfrutar de su cantautor preferido, un artista que se mueve con soltura entre la música pop, el rock y el folclore colombiano.

Chayanne en el país

Chayanne, un artista largamente deseado por muchas féminas, inspira sonrisas y revive el amor platónico de aquellas mujeres que en los años noventa soñaron con un romance junto a este intérprete.

El galán vuelve al país el sábado 11 de abril, con su gira Bailemos Otra Vez Tour, en el estadio Quisqueya, en Santo Domingo. Lo hemos visto activo en las redes sociales, mostrando su baile seductor, sin perder la elegancia, autenticidad y decencia que siempre lo han caracterizado. Un gran galán que continúa conquistando al público con su coquetería y su amable sonrisa.

Diagnosis

Asistí a la inauguración de la nueva sucursal de Diagnosis, un impresionante y moderno edificio ubicado en Pontezuela, Santiago, una zona de gran desarrollo con plazas, tiendas, ferreterías, restaurantes e importantes residencias. Este establecimiento se encuentra en la carretera que conduce a Licey, un área que ha crecido de manera acelerada.

Diagnosis, cuyo edificio principal está en la avenida 27 de Febrero, es un proyecto de salud especializado en imágenes médicas y laboratorios clínicos, con altos estándares tecnológicos. Fuimos recibidos por su presidente, el doctor Marcel Morel, y su esposa, en una actividad muy puntual, con la asistencia de médicos, directores de clínicas, personalidades diversas y banqueros.

Desde la entrada, los mozos nos recibían con una copa de champán; una apertura elegante, con valet parking y una organización impecable. No faltó ningún detalle. Fue un encuentro social perfecto.

Gran festejo

Tremendo cumpleaños celebró el reconocido arquitecto Jaime Andrés Sued, con invitados especiales, amigos y relacionados, en el Gran Teatro del Cibao, contando con la participación estelar de Maridalia Hernández.

Fue un gran concierto que los asistentes disfrutaron al máximo. Una noche de gala en la que el homenajeado hizo realidad uno de sus sueños, acompañado de su esposa, la doctora Yamilka de Sued, y su familia. Quienes deseaban hacer un aporte solidario podían depositarlo en una cuenta de la Sociedad San Vicente de Paul.

Fue una velada de glamour, donde los presentes vistieron de gala. No es la primera vez que el cumpleañero escoge su fecha natalicia para organizar celebraciones originales; recordamos una realizada en su residencia, decorada con numerosos velones y velas aromáticas.

El Roco Tren de la ciudad

Había que ver la algarabía de invitados y funcionarios durante la apertura del Roco Tren Turístico, una novedosa atracción en Santiago que recorre el área del Monumento y su entorno, partiendo desde el Gran Teatro del Cibao.

Este tren se ha convertido en una divertida experiencia para residentes y visitantes de la región, llevando alegría y sonrisas a quienes lo abordan. La atracción turística y cultural será permanente, y Gómez Tours, agencia dirigida por Yomaris Gómez, manejará estratégicamente la proyección turística de la ciudad.

Será una idea divina para pasear por Santiago e incluso celebrar acontecimientos sociales, con un costo accesible. ¡A disfrutar el carruaje!