Tony Raful sobre caso Julio Iglesias: La vida personal o tragedias de un artista no son de mi competencia

El Embajador de República Dominicana en España, Tony Raful, ha señalado que el caso Julio Iglesias, investigado por presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico, "corresponde a los canales establecidos por la ley y a las jurisdicciones correspondientes".

"La vida personal o tragedia o incidentes que naturalizan la vida de un artista no son de mi competencia, de mi criterio o de mi opinión. Corresponde a los canales establecidos por la ley a las jurisdicciones correspondientes", ha afirmado a los medios de comunicación durante la inauguración en Madrid de la exposición 'Cigua Palmera: Cartografía del vuelo', de la artista dominicana Yubo Fernández.

Raful ha afirmado que "todos" los artistas españoles que se han destacado en República Dominicana y que se han proyectado en un momento determinado "tienen su público y tienen su forma de ser admirado y de ser querido".

El abogado de Julio Iglesias ha pedido este lunes a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España que archive la investigación de la denuncia en su contra por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico ante la "ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles" para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.

Sin embargo, fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de Iglesias de permitirle personarse ya en las diligencias de investigación, al entender que de momento son preprocesales.