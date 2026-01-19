El diseñador italiano Valentino muere a los 93 años

El famoso diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según ha informado su fundación.

«Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos», se lee en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el «último emperador» del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

Asimismo, confirmaron que el velatorio tendrá lugar en Roma el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 (10:00 GMT).

En concreto, la capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.

Rojo Valentino

El rojo en el mundo de la moda tiene un nombre: el del diseñador italiano Valentino. El carismático estilista, fallecido este lunes en Roma a los 93 años, forjó un imperio de la moda con su nombre, y elevó ese color a lo más alto de la costura, tanto, que existe el ‘rojo Valentino’.

Retirado desde 2007, nunca se separó del costurero, dejando un legado de creaciones atemporales, plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, plisados y drapeados o volantes, que conservarán la belleza por mucho que pasen los años.