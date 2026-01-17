Vedette mexicana defiende a Julio Iglesias y revela cómo lo conoció cuando tenía 14 años

Julio Iglesias recibe apoyo de amigos y de parte del gremio artístico que creen que es inocente, entre ellos la vedette mexicana Olga Breeskin; el cantante niega las acusaciones de agresión sexual a dos ejemplificadas y las califica de “absolutamente falsas”.

Olga Breeskin conoció a Iglesias cuando ella era muy joven, tenía 14 años, lo admiraba y cuando lo conoció vivió una experiencia que la sorprendió.

A escondidas de su padre, Olga Breeskin hizo todo por conseguir un autógrafo de su entonces ídolo Julio Iglesias, viajó al Hotel Aristos, ubicado entonces en la colonia Hipódromo, donde interceptó al cantante, quien la invitó a su habitación que estaba en el tercer piso.

Ya en la habitación, él sacó un disco y se lo comprobó, cuando ella se disponía a guardarlo e irse, él la tomó de los hombros y Olga comenzó a temblar porque Julio, asegura, comenzó a tocarla, pero se detuvo al saber que era virgen.

"Cuando llegó a las caderas se dio cuenta que nunca me había tocado un varón, y me preguntó bien respetuoso '¿Eres virgen?' , y le digo 'no, soy Olga', y me pidió que reconociera mi violín y que nos veíamos en un futuro".

Olga se fue no sin antes recibir una nalgada del cantante, y agregó en charla con Javier Ceriani:

"Entonces el hombre llega hasta donde la mujer lo permite".

Olga no desacreditó las acusaciones de las mujeres que acusan a Iglesias, pero cuestiona por qué dejaron pasar tiempo tras los supuestos hechos; y en su cuenta de Instagram, donde compartió una foto con el cantante español aseveró:

"Soy defensora de la protección a los menores y apoyo a las mujeres violentadas. ¡Cero violencia! en el caso de mi amigo Julio Iglesias, testifico que en 55 años de amistad, julio siempre ha sido conmigo todo un caballero, solo menciono lo que viví y lo que me consta", se lee.

Olga relató a "De primera mano", que después del episodio del hotel, volvió a toparse con Julio Iglesias, quien solía saludar a las mujeres tocándoles un seno, pero dijo, lo hacía "en forma de juego", que ella le retiraba la mano cada que lo hacía.

Breeskin admite que normalizó la conducta de "mano larga" del intérprete, pero también supone que ella en ese tiempo "no era digna, era una mujer inmoral, que no respetaba los hombres casados, que era codiciosa y adúltera"; Insistió en que hay que escuchar a las víctimas.

Entre el apoyo que ha recibido Julio Iglesias está el de su esposa Miranda, quien ya reaccionó a las acusaciones sexuales que enfrenta el cantante.

Una organización que representa a las dos mujeres dijo que acusaban a Iglesias de “delitos contra la libertad e indemnidad sexual, como acoso sexual” y de “trata de personas con multas de trabajo forzado y servidumbre”.Women's Link Worldwide dijo que las dos mujeres habían presentado la denuncia ante el tribunal español.

En 1988, ganó un Grammy a la mejor interpretación de pop latino por su álbum “Un Hombre Solo”. También recibió el premio a la trayectoria en los Grammy de 2019.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defienda mi dignidad ante un agravio tan grave”, dijo Iglesias en su comunicado en redes sociales.