2016: los artistas y canciones que encabezaban listas de popularidad y redes sociales hace una década

En los primeros días de este 2026, las redes sociales se han inundado de recuerdos de 2016, el nuevo trend que todo el mundo está haciendo, recordando cómo eran y cuáles tendencias estaban hace una década.

En el mundo del entretenimiento, Bad Bunn se empezaba a hacer un nombre en la industria y por consiguiente no era ni de cerca el artista más escuchado el mundo, Cristiano Ronaldo tampoco era la celebridad más seguida en Instagram y en República Dominicana El Nene la Amenazzy era el urbano que estaba dominando la industria.

¿Qué sonaba en República Dominicana?

En 2016, el merengue típico tuvo un año fenomenal. La versión del tema “Por qué te fuiste dulce amor” de María Díaz fue una de las canciones más populares de ese año.

“Penélope” del exponente Dioli también estuvo en la lista de los temas más sonados en el país, “Sin Maquillaje”, “La Chanty”, “Me hace falta”, “Mujeriego”, entre otros temas de El Nene La Amenazzy encabezaron la lista de popularidad convirtiendo al cantante en uno de los más escuchados en ese año.

Yiyo Sarante con “Corazón de acero”, Chiquito Team Band con “Punto y aparte” y Alex Matos con “Aprenderé” pusieron la salsa a sonar en las calles de nuestro país.

Mientras que la bachata tampoco se quedó atrás y en 2016 sonaba “Esto se llama Amor” de Elvis Martínez, “Quién pudo ser” de Anthony Santos, “Diez segundos” de Zacarías Ferreiras, entre otros temas más.

A nivel mundial

Drake se posicionaba como el artista más reproducido de todos los tiempos en Spotify con más de 8.700 millones de escuchas, seguido de Justin Bieber, Rihanna, Twenty One Pilots, y Kanye West.

Las canciones más reproducidas fueron “One Dance” feat. WizKid and Kyla (Drake), “I Took A Pill in Ibiza” (Mike Posner), “Don't Let Me Down” feat. Daya (The Chainsmokers), “Work” feat. Drake (Rihanna) y “Cheap Thrills” (Sia).

Los más seguidos en Instagram

Mientras que Instagram, Selena Gómez era la reina de la plataforma con 103 millones de seguidores (actualmente tiene 415), la segunda más seguida era Taylor Swift con 95,3 millones de seguidores (actualmente tiene 281), Ariana Grande acumulaba 89,6 millones de seguidores (ahora acumula 372), a Beyoncé la seguían unos 88,9 millones (ahora tiene 308) y Kim Kardashian tenía 87,8 millones (en 2026 acumula 353).