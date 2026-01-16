Expareja de Julio Iglesias sale en su defensa y niega los abusos mencionados en su libro de 2010

Vaitiare Bandera habló de la relación que mantuvo con Julio Iglesias en el pasado y del libro que publicó hace quince años en el que relató algunos episodios que vivió junto a él.

La modelo confesó en '¡De viernes!' que se enteró de esta polémica hace tan solo dos días y lo primero que pensó fue que "no era verdad porque muchas mujeres se aprovechan de muchas cosas así" y, además, "hace mucho tiempo que Julio no es el hombre que conocí, que puede hacer esas cosas".

La que fuera pareja del artista aseguró que "no he podido hablar todavía" con la familia "porque han pasado muchas cosas estos días", pero se imagina que "ellos saben la verdad" porque "Miranda conoce a su marido".

De esta manera, Vaitiare confirmó que sigue teniendo contacto con él y que la última vez que se vieron fue en "2016, en mi país, porque mi hija estaba rodando una película y Julio, Miranda y sus hijos me llamaron y quedamos para cenar todos". "En aquella época tenía mucha energía, mucha salud, mucho cariño, estaba feliz y pasamos una cena fantástica con amigos", ha asegurado.

Los testimonios de las denunciantes le han sorprendido especialmente y le ha sido "difícil creer de lo que se le estaba acusando y mi pregunta era ¿son mujeres? ¿Eres una adulta, no?". Tanto es así que en la época que estuvo con él ha afirmado que "nunca vi a jóvenes trabajando con él".

Vaitiare ha asegurado que le enamoró "su carisma y su sentido del humor, era muy divertido" y "lo que menos me gustó era que no le gustaba que la gente estuviera cerca de mí, me hablase, era celoso y no quería que continuase mi carrera". Además, ha reconocido que "me imagino" que le fue infiel durante su relación porque "una chica me dijo al principio que él tenía mujeres por todo el mundo".

Cuando estuvo con él, la modelo ha recordado que Julio "me habló de tener hijos y de formar una familia, pero yo no me veía porque era muy joven" y besaba a las mujeres "en los conciertos". Sin embargo, los enfados de Vaitiare no servían para nada porque "le gustaba que me pusiera celosa", ha relatado.

Sin embargo, contra todo pronóstico, Vaitiare ha confesado que el libro que escribió hace quince años no refleja la realidad de su vida ni de su historia con Julio Iglesias porque "contraté a un hombre que me ayudó a escribir el libro y este hombre cambió partes de mi historia y lo hizo a su manera, entonces no era mi historia verdadera". "Al final fue un desastre porque me hizo una víctima y eso es mentira", ha asegurado.