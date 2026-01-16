Steffany Constanza lleva regalos a niñez constancera en el Día de Reyes

Manteniendo viva una tradición que ya es parte de su identidad, la joven merenguera Steffany Constanza recorrió diversos sectores de su ciudad natal para celebrar el Día de los Santos Reyes junto a cientos de niños y niñas.

Para la intérprete, esta jornada anual representa más que un compromiso; es un deber de solidaridad que asume con el fin de asegurar que ningún pequeño de su comunidad se sienta olvidado. Durante la actividad, cada niño recibió dos regalos entregados directamente por la artista, logrando transformar la tarde en una celebración de sonrisas y gratitud.

Composición de fotografías de la entrega de juguetes de Steffany Constanza.

Steffany Constanza se ha posicionado como una de las nuevas caras femeninas del merengue. Nacida en la ciudad de Constanza, la artista adoptó el nombre de su localidad natal como apellido artístico en honor a sus raíces.

Su propuesta musical se caracteriza por un merengue de calidad, con un ritmo sensual, tropical y juvenil, que busca reconectar al público joven con este género tradicional.

Su trabajo ha sido elogiado por grandes maestros de la música dominicana como José Antonio Molina, Ramón Orlando y Manuel Tejada, quienes han destacado su potente voz, carisma y pasión en el escenario.

A sus 26 años, ha logrado numerosos hits, enter ellos "¿Qué necesidad?", "Historia de un amor", "Hola, mi amor", "El cigarrillo" y "Dejemos que pase", que alcanzó la posición #1 en el Monitor Latino de República Dominicana y Centroamérica.