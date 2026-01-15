Juan Carlos Pichardo se convierte en padre por segunda vez

El humorista Juan Carlos Pichardo Jr. se convirtió en padre por segunda vez. En esta ocasión de un niño llamado Juan Manuel Pichardo Paniagua.

“Hoy nuestro corazón aprendió a latir de forma diferente. Al fin ya está con nosotros nuestro amado Juan Manuel Pichardo Paniagua, Dios nos regaló el abrazo que faltaba para completar nuestra familia. Llegas para llenarnos de amor, esperanza y nuevos comienzos. Tu vida es promesa, es milagro y bendición”, informó el feliz papá en sus redes sociales ocn varias fotorgafías de su nuevo retoño y de su esposa Carmen Paniagua.

El exintegrante de “La casa de Alofoke 2” expresó su felicidad en las redes sociales.

“Juan Manuel: te esperábamos con ilusión y hoy te recibimos con un amor infinito. Llegaste para quedarte en cada oración, en cada sonrisa y en cada sueño de esta familia que ya es tuya para siempre”, escribió.

Pichardo y Carmen, quienes se casaron en mayo de 2020, también tienen a su hija Sophia Pichardo, quien nació ese mismo año.

El también actor está en una nueva etapa de su vida tras salir del reality de Alofoke con nuevos proyectos personales y profesionales, así lo dejó saber tras poner en venta recientemente su restaurante La Estrofa luego de un año y siete meses de inaugurarlo.