Fausto Mata revela que tiene dos meses sin ver a sus hijos: “Con la madre será imposible”

El humorista Fausto Mata vuelve a recurrir a las redes sociales para compartir la difícil situación que vive como padre.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Mata reveló que tiene dos meses sin ver a sus hijos.

El actor publicó este miércoles una imagen que dice: "Hoy cumplo 2 meses que no veo a mis hijos, espero que estén bien. Su papá".

Mata también escribió en el post: "Espero que estén bien y si alguien está cerca de ellos me ayuden diciéndole que los extraño, ya que con la madre será imposible, los amo mis hijos".

En mayo de 2024, el comediante se reencontró con sus hijos tras un mes sin comunicarse con ellos.