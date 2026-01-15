Actor de "El Ala Oeste de la Casa Blanca" es detenido por un caso de abuso sexual infantil

El actor ganador del premio Emmy, Timothy Busfield, fue detenido sin derecho a fianza en su primera comparecencia ante el tribunal el miércoles, un día después de entregarse para enfrentar cargos de abuso sexual infantil derivados de acusaciones de que tocó inapropiadamente a una menor en el set de una serie de televisión que estaba dirigiendo en Nuevo México.

Busfield compareció remotamente por videoconferencia desde la cárcel, donde fue fichado el martes. Su permanencia en prisión será objeto de una audiencia de detención que se programará dentro de cinco días hábiles.

La policía de Albuquerque emitió una orden de arresto la semana pasada por dos cargos de contacto sexual delictivo con un menor y un cargo de abuso infantil. Una denuncia penal alega que los actos ocurrieron en el set de la serie "The Cleaning Lady", que se filmó en la ciudad.

Busfield, quien está casado con la actriz Melissa Gilbert y es conocido por sus apariciones en "El Ala Oeste de la Casa Blanca", "El Campo de los Sueños" y "Treinta y tantos", ha prometido luchar contra los cargos. En un video compartido antes de entregarse, Busfield calificó las acusaciones de mentiras.

Durante la breve comparecencia ante el tribunal del miércoles, Busfield permaneció en silencio e inexpresivo, vestido con ropa de prisión de color naranja, mientras un abogado defensor hablaba en su nombre.

La fiscalía busca mantener a Busfield bajo custodia a la espera del juicio. Presentaron una moción la madrugada del miércoles, señalando lo que describieron como un patrón documentado de conducta sexual inapropiada, abuso de autoridad y acoso por parte de Busfield durante dos décadas. También indicaron que los testigos han expresado temor a represalias y perjuicios profesionales.

El abogado defensor Larry Stein dijo que Busfield se sometió a una prueba de polígrafo independiente en los últimos días. No hubo "ningún engaño; pasó la prueba del polígrafo", dijo Stein por teléfono el miércoles

“Planeamos responder en detalle para establecer que no debe ser detenido” a medida que avanza el caso, dijo Stein.

Nuevo México es uno de los pocos estados que permiten la prueba del polígrafo en casos penales, afirmó Laurie Levenson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola en Los Ángeles y exfiscal federal. Sin embargo, un juez tendría la última palabra sobre su uso, añadió, y existen requisitos estrictos de admisión.

“Puede que no sea una prueba que lo justifique”, dijo Levenson sobre el polígrafo citado por los abogados de Busfield. “Pero es algo que ayuda a la defensa, quizás tanto ante la opinión pública como al acercarse a las fuerzas del orden y a la fiscalía para que revisen el caso”.

La moción de detención presentada por los fiscales establece que la investigación y la experiencia muestran que los delincuentes están en una posición única para evadir la rendición de cuentas y eludir las salvaguardas diseñadas para proteger a los niños cuando ejercen autoridad, estatus o influencia.

“En vista del demostrado desprecio del acusado por los límites, la autoridad y el cumplimiento, ninguna condición o combinación de condiciones de liberación puede proteger razonablemente a las víctimas o a la comunidad”, afirma la moción.

Los fiscales también cuestionaron que Busfield difundiera un video al medio de comunicación TMZ el martes, sugiriendo que estaba priorizando el "control de la narrativa personal y las relaciones públicas" por sobre el cumplimiento del proceso judicial.

Según la denuncia penal, un investigador del departamento de policía afirma que el niño declaró que tenía 7 años cuando Busfield lo tocó varias veces en sus partes íntimas por encima de la ropa. Busfield presuntamente lo tocó en otra ocasión cuando tenía 8 años, según la denuncia.

La denuncia también dice que el niño supuestamente tenía miedo de contárselo a alguien porque Busfield era el director y temía enojarse con él.

El hermano gemelo del niño declaró a las autoridades que Busfield también lo tocó, pero no especificó dónde. Aseguró que no dijo nada para no meterse en problemas.

La madre de los gemelos informó a los Servicios de Protección Infantil que el abuso ocurrió entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024, según la denuncia.

En una entrevista con la policía el otoño pasado, Busfield negó las acusaciones e insinuó que la madre de los niños buscaba venganza por el reemplazo de sus hijos en la serie. El abogado de Busfield se hizo eco de este argumento el martes.

La investigación comenzó en noviembre de 2024 tras una llamada de un médico del Hospital Universitario de Nuevo México en Albuquerque. Los padres de los niños habían acudido allí por recomendación de un bufete de abogados, según la denuncia.

El abogado de Busfield afirmó que una investigación independiente de Warner Bros. no pudo corroborar las acusaciones de comportamiento inapropiado por parte de Busfield. Sin embargo, la fiscalía argumentó en su escrito que el investigador no habló con testigos clave.