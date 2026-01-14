Fiscalía aplaza para 29 de enero vista de conciliación sobre querella interpuso Yailin

La fiscalía del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 29 de enero el conocimiento de la vista de conciliación en torno a la querella que interpuso la reconocida artista urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida públicamente como Yailin "La Más Viral", en contra de dos jóvenes, a quien acusa de difamarla tanto a ella como a su hija menor.

El fiscal John Suncar, del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, aplazó la vista para ese día a las 10 de la mañana en torno a la querella con constitución en actor civil presentada en contra de Mérida Isabel Montás Severino y Nicole Morales.

El fiscal decidió fusionar la querella que interpuso Yailin en contra de las jóvenes, así como la querella que interpusieron Montas Severino y Nicoles Morales en contra de la artista Urbana, para decidir al respecto.

A la salida del despacho del fiscal, Yailin se limitó a comentar en torno al proceso de conciliación y si las jóvenes estarían ofreciendo indemnización para que retire la querella. También dijo que en este año vienen muchos proyectos.

En la querella presentada a través de los abogados José Antonio Mejía Tejeda y Miguel Ángel Guerrero, Yailin, establece que las imputadas también habrían difamado a su padre fallecido, así como a su familia.

Los abogados que estas incurrieron en violación la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología: Específicamente los artículos 21 y 22, que castigan la difamación y la injuria cometidas a través de medios electrónicos o plataformas digitales.

Igualmente, la Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes): Violación al artículo 18, sugiriendo que las acciones de las querelladas habrían afectado la privacidad o los derechos fundamentales de la menor de edad hija de la artista.