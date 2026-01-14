Andrea Legarreta confirma su relación con Luis Carlos Origel, sobrino de Pepillo Origel

Después de meses de rumores, la presentadora y actriz Andrea Legarreta, de 54 años, confirmó su relación con el entrenador Luis Carlos Origel, de 41, sobrino del periodista Pepillo Origel y colaborador del programa "Hoy", que Legarreta conduce desde el 1998, mientras que él se unió en 2017.

Según AS México, fue gracias a su tío que tuvo su primer acercamiento al mundo de la televisión, por lo que comenzó a ser un invitado recurrente en el espacio, en el que suele compartir sus conocimientos del mundo fitness.

“Sí estoy ilusionada y es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años. Se lo he dicho muchas veces: he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida”, compartió con Televisa Espectáculos.

“Es una gran persona, súper educado, un caballero, con una nobleza, con una linda familia, es bonito, por eso éramos tan amigos, somos tan amigos”, expresó.

Los rumores sobre la nueva relación de Andrea Legarreta comenzaron en octubre del año pasado, cuando Luis Carlos Origel fue visto como su acompañante en la boda de Andrea González Carrillo, hija de la escritora Martha Carrillo, una de las mejores amigas de la conductora, señaló Uno Tv.

También tomaron más fuerza cuando esta semana Origel asistió al set para su participación y al finalizar el segmento los compañeros de Legarreta, Galilea Montijo, Arath de la Torre y Tania Rincón, corearon al unísono: “¡Ella ya ganó!”.

Se recuerda que Legarreta anunció su separación de Erik Rubín en febrero de 2023 tras más de dos décadas de matrimonio.