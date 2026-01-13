En Santiago se comenta: Celebración de Año Nuevo

Marcos Pichardo, un importante empresario de la moneda fuerte, el dólar, es sin lugar a dudas una persona muy agradable. Se distingue de otros empresarios de renombre de la ciudad por ser divertido, humilde, sencillo y auténtico. Marcos ama la vida y la disfruta al máximo; baila como un trompo en compañía de su esposa, Beredamia Pandelo, con quien lleva más de 40 años de unión matrimonial. Es un verdadero placer compartir con ellos y con sus hijos.

Gran actividad de fin de año

El 31 de diciembre coincidimos en la cena organizada por el restaurante Kyoto, con reservas y todo incluido, para quienes quisieron esperar la llegada del nuevo año en este establecimiento. Fue una gran velada; muchos asistieron con sus familiares mientras esperaban el cañonazo. En vivo estuvo el artista Joaquín Sánchez, quien animó la noche interpretando hermosas canciones, incluyendo temas navideños. Figúrense, es una noche sagrada y su joven hijo lo acompañó en una de las canciones. Muy bellos se veían y qué bien lo hicieron. A mi amigo Klaus Portela, propietario de este restaurante, ese día le fue excelente; diríamos que hizo su agosto al final de diciembre. No quedó una mesa vacía. Fue un lleno total y más aún, porque modernizó la parte frontal del negocio, creando una terraza cerrada que lucía espectacular.

Comentario

Kyoto está ubicado en los alrededores del ayuntamiento y no tan lejos del Monumento. Desde allí escuchamos los fuegos artificiales: ¡Divino! Qué bien la pasamos, luego, a la casa a descansar. Varios restaurantes de esta ciudad y de otros lugares hicieron lo mismo, incluyendo hoteles del país, especialmente en Puerto Plata, Bávaro, La Romana y la capital. Así es mejor. Donde me encontraba, todas las damas que llegaban vestían atuendos de brillos y lentejuelas; es decir, estas vestimentas se pusieron muy en boga en esta temporada.

Ito Bisonó

Desde hace mucho tiempo conozco a Víctor Bisonó Haza, Ito, nos une una hermosa amistad, su estilo es sencillo, caballeroso, simpático y atento a los detalles. Estuvo al frente del Ministerio de Industria y Comercio, donde realizó una labor muy interesante dentro de la gestión gubernamental. Logró un acercamiento positivo con los comerciantes, en especial del Cibao y la región norte. No ha dejado de venir a esta ciudad, donde es muy apreciado, especialmente por los empresarios. Mantiene excelentes relaciones internacionales y ahora está al frente del Ministerio de Vivienda, donde seguirá sirviendo al país, como lo ha hecho por más de 30 años, incluyendo cuatro períodos como diputado. Muchos creían que iría a la Cancillería por sus amplias relaciones internacionales, pero a él le gusta servir al país donde quiera que el presidente Luis Abinader lo designe. Mi cariño para él.

HEMA, hospital

El HEMA es un gran centro de salud privado, ubicado en la autopista Duarte. Tiene como presidente del consejo a un joven y destacado empresario, Carlitos Cabrera, hijo de un excelente ser humano, Carlos Cabrera, perteneciente a una distinguida familia caracterizada por su sencillez y calidad humana. Son oriundos de Río Verde, La Vega, y han desarrollado su vida social y empresarial en esta ciudad. Aunque Carlitos y Mauricio nacieron y se criaron en Santiago, los vi crecer. Por eso, aunque para mí resulta muy difícil salir un domingo a las diez de la mañana de mi confort, los acompañé en esta fastuosa inauguración. El acto contó con la asistencia del presidente Luis Abinader Corona y la vicepresidenta Raquel Peña, además de la presencia de la oligarquía santiaguera, autoridades civiles y militares, el ministro de Salud Víctor Atallah y diversas personalidades del país. Este hospital es de gran importancia para la región y para la nación, especializado en medicina avanzada y diseñado para el turismo de salud, por su cercanía al Aeropuerto Internacional del Cibao, hoteles y otros centros de salud privados.

Gran ceremonia

El doctor Miguel Sánchez Caba, urólogo y presidente del consejo administrativo, pronunció el discurso central del acto. Es un médico con licencia para ejercer en los Estados Unidos. Allí pudimos saludar a la élite médica de los diferentes centros de salud de la Ciudad Corazón. La ceremonia fue muy concurrida y, al finalizar la parte inaugural, se ofreció una exquisita degustación de champagne, mimosas, vinos blancos y tintos, así como un manjar especialmente adaptado a la mañana.