Kiara Romero tras incendio de su vehículo mientras iba en carretera: “Aquí estoy otra vez”

La comunicadora Kiara Romero reveló a través de su cuenta de Instagram que a las 4 de la tarde del pasado domingo 11 de enero su vehículo en movimiento comenzó a incendiarse cuando se dirigía hacia Santiago.

Afortunadamente, la también modelo e influencer pudo actuar a tiempo al percatarce del olor a quemado, antes de que el fuego consumiera casi por completo el interior de su Kia Soul negro.

“Gracias a Dios y a mi instinto, reaccioné a tiempo; mientras me parqueaba a la derecha iba bajando los cristales para no quedarme encerrada porque los sensores podían fallar. Inmediatamente, me detuve, apagué el vehículo, salí del mismo y me alejé para salvaguardar mi vida en lo que llegaba el 911, los bomberos y la asistencia vial a socorrerme”, detalló.

Dijo que luego de salir, en menos de cinco minutos el vehículo comenzó a incendiarse. “A pesar de estar en calma, lo que veía parecía irreal. Pudo haber pasado algo terrible, pero aquí estoy otra vez, dando fiel testimonio de la grandeza de Dios para conmigo”.

Se recuerda que Romero atentó contra su vida en 2019 al lanzarse del tercer piso del edificio en el que vivía en San Francisco de Macorís, por lo cual ha tenido que someterse a 21 cirugías.

El año pasado, la presentadora contó durante una entrevista con Miralba Ruiz que la noche antes había intentado ahorcarse

"Voy hacer honesta cuando te digo que la noche anterior, yo intenté quitarme la vida ahorcándome, sin embargo, lo que utilicé se rompió", reveló Romero, quien estuvo batallando contra la depresión desde que fue abusada sexualmente por su padrastro cuando apenas tenía 7 u 8 años.