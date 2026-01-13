Exigen retirar el título de Hijo Predilecto de Madrid a Julio Iglesias tras acusaciones de abusos sexuales

El Grupo Municipal de Más Madrid ha exigido al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida la retirada del título de Hijo Predilecto de Madrid concedido en el año 2015 al cantante Julio Iglesias después de las acusaciones de exempleadas de su servicio doméstico de agresiones sexuales.

Esta petición se produce tras un trabajo de investigación publicado por el 'elDiario.es' en el que se recogen testimonios de de exempleadas del servicio doméstico del artista y gracias a los cuales salen a la luz "los maltratos sexuales, físicos y psicológicos de Julio Iglesias a sus trabajadoras", según apunta la portavoz de la formación, Rita Maestre, en una publicación de la red social 'X'.

Maestre ha reivindicado además el movimiento feminista, con el que las mujeres encuentran "la fuerza" para levantarse y denunciar. "Ni el más famoso ni el más admirado, nadie debe quedar impune", resuelve.

Este martes, 'elDiario.es' ha publicado los testimonios de una empleada de hogar y una fisioterapia que relatan episodios en sus mansiones del Caribe. Una de estas empleadas sostiene incluso haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.