Celebridades que han sido acusadas de acoso sexual en los últimos años

Desde que comenzó el movimiento #MeToo, una multitud de celebridades masculinas han estado bajo el ojo del huracán tras ser acusadas por conducta sexual inapropiada, pero solo un puñado de aquellos en las industrias de la música y el cine han enfrentado cargos criminales.

Julio Iglesias ahora se ha unido a esa lista de estrellas denunciadas, donde se encuentran Bill Cosby, Sean “Diddy” Combs, P. Kelly, Gloria Trevi y Kalimba.

Bill Cosby

Bill Cosby llega a una audiencia de sentencia luego de su condena por agresión sexual en el juzgado del condado de Montgomery en Norristown Pensilvania.Matt Rourke

El famoso comediante del “Cosby Show” fue la primera celebridad en ser juzgada en la era #MeToo.

Fue arrestado en 2015 cuando un fiscal de distrito armado con evidencia recién desclasificada (la declaración perjudicial de Cosby en una demanda interpuesta por la administradora deportiva de la Universidad de Temple, Andrea Constand) presentó cargos contra él pocos días antes de que el plazo de prescripción de 12 años estuviera a punto de expirar. Constand acusó a Cosby de drogarla y agredirla sexualmente.

Los jurados no pudieron llegar a un veredicto unánime cuando Cosby fue juzgado en 2017. En un segundo juicio, en 2018, fue declarado culpable y condenado a hasta una década de prisión. Pero en 2021, la Corte Suprema de Pensilvania dijo que el fiscal de distrito que tomó la decisión de arrestar a Cosby estaba obligado a cumplir la promesa de un predecesor de no acusar a Cosby, aunque no había evidencia de que ese acuerdo se hubiera puesto por escrito.

Cosby, que ahora tiene 88 años, ha sido acusado de violación, agresión sexual y acoso sexual por más de 60 mujeres. Él ha negado todas las acusaciones relacionadas con delitos sexuales.

Sean “Diddy” Combs

Sean Combs, alias 'P. Diddy', en la gala del Met en Nueva York, el 7 de mayo de 2018.foto: AFP

El artista de hip-hop fue arrestado en Nueva York el 16 de septiembre y fue acusado en un escrito de acusación formal de usar su “poder y prestigio” para inducir a víctimas femeninas y trabajadores sexuales masculinos a actuaciones sexuales impulsadas por drogas denominadas “Freak Offs”.

Los fiscales dijeron que utilizó la violencia y amenazas de chantaje para evitar que la gente hablara.

Un juez sentenció el pasado 3 de octubre al rapero y productor musical Sean "P. Diddy" Combs a 4 años y 2 meses de prisión por dos delitos de transporte de personas para ejercer prostitución.

R. Kelly

Rapero R. Kelly (centro).Foto: AP/Matt Marton, Archivo

Los jurados federales de Chicago y Nueva York condenaron a Kelly, por delitos que incluyen la producción de material de abuso sexual infantil y cargos federales de tráfico sexual.

Nacido con el nombre de Robert Sylvester Kelly, fue sentenciado a 30 años en el caso de Nueva York el año 2023 y a una sentencia mayoritariamente concurrente de 20 años en febrero del 2024 en el caso de Chicago.

El hombre de 57 años fue acusado de usar su fama para abusar sexualmente de sus jóvenes fans, incluidos algunos que eran apenas niños, en un plan sistemático que duró décadas.

R. Kelly, fue sentenciado por la jueza federal de distrito Ann M. Donnelly a 30 años de prisión el 29 de junio del año pasado.

Julio Iglesias

Cantante Julio IglesiasFuente externa

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias han acusado al cantante de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe. Antiguas trabajadoras (una empleada de hogar y una fisioterapeuta) aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene incluso haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones, sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la mandaba llamar a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. "Me usaba casi todas las noches", dice en una entrevista con elDiario.es y Univision Noticias.

"Me sentía como un objeto, como una esclava", añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación que publica Diario.es, en las entrevistas, las personas afectadas hablan de "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias".

Gloria Trevi

Cantante Gloria TreviInstagram

Gloria Trevi, una de las artistas pop mexicanas más exitosas de todos los tiempos enfrentó una batalla legal por acusaciones de delitos sexuales graves.

La disputa resurgió en diciembre de 2022, cuando dos mujeres anónimas presentaron una demanda alegando que Trevi y Sergio Andrade, su exproductor y manager, las habían “preparado” y “explotado” cuando tenían entre 13 y 15 años. La demanda también nombró a la corista María Raquenel Portillo, también conocida como Mary Boquitas, por su presunta participación en el abuso.

Trevi ha negado categóricamente tales afirmaciones durante muchos años. En un comunicado emitido tras la presentación de la demanda de diciembre de 2022, escribió: “Es muy doloroso para mí y mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta. Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora”.

La historia se remonta a décadas atrás. Trevi, Andrade y Portillo fueron arrestados en el 2000 en Río de Janeiro, a donde habían huido para evitar ser procesados, por presuntamente atraer niñas a una red pornográfica parecida a una secta donde eran secuestradas, violadas y corrompidas. Los tres fueron finalmente extraditados a México, donde Trevi fue absuelta en el 2004 de cargos de violación, secuestro y corrupción de menores.