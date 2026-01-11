Yulay Piña tras retención en la frontera: “¿Por qué necesitamos permiso para entrar a un campo?”

Los comunicadores Wilson Sued y Yulay Piña fueron retenidos en el municipio de Restauración, provincia Dajabón, cuando se dirigían hacia el sector Villa Anacaona para entregar juguetes a niños de escasos recursos junto a otros colaboradores.

El periodista Ramón Tolentino informó este sábado que soldados exigieron a los conductores de radio presentar “un permiso que autorice su ingreso” a esa localidad dentro del territorio dominicano.

Más tarde, Piña y Sued confirmaron que agentes de las fuerzas armadas los mantuvieron inmovilizados en un retén por una hora.

“Todo bien gracias a Dios, gracias a todos por sus mensajes, solo me ha quedado la curiosidad de: ¿Por qué necesitamos los dominicanos permiso para entrar a un campo que pensé es nuestro país? ¿Por qué retener ciudadanos dominicanos que andan legal en su tierra? ¿Por qué? Alguien que me explique esto”, escribió Piña en su Instagram.

Asimismo, el influencer venezolano Steven Escorche, quien también se encontraba en el lugar y fue retenido junto a sus amigos, contó la experiencia que vivieron al prohibirles llegar a su destino, aunque posteriormente pudieron entrar al barrio y continuar con su labor.