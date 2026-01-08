Figuras expresan su pesar por muerte de la niña Brianna Genao

Luego de darse a conocer que un tío de Brianna Genao González, de 3 años, habría confesado su culpabilidad en la muerte de la niña, las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación por parte de la ciudadanía en general, a la cual algunas figuras del entretenimiento también se han unido.

Entre las personalidades que han expresado su pesar por el crimen atroz, se encuentran Miralba Ruiz, Romeo Santos, Sandra Berrocal, Químico Ultra Mega, Cheddy García, Clarissa Molina, Charylie Alvarado y Raulito Grisanty.

"No se me ocurre un castigo lo suficientemente justo para monstruos, desperdicios humanos como estos… No existe. No hay forma. Nada es suficiente para tanta maldad y frialdad", escribió Miralba Ruiz en su cuenta oficial de X.

Mientras que "El Rey de la Bachata" publicó una fotografía de Brianna en blanco y negro junto a una cinta de duelo a través de sus historias de Instagram.

Por su lado, la presentadora Sandra Berrocal rompió en llantos al enterarse de la noticia y afirmó: "Qué dolor como madre siento, lo que vivió esa niña indefensa. No confíen en nadie con sus hijos, este mundo está perdido. Qué dolor siente mi corazón".

Asimismo, el rapero Químico Ultra Mega y la actriz Cheddy García pidieron al presidente Luis Abinader que imponga la pena de muerte para quienes comentan este tipo de delitos con menores de edad.

"Suban la foto de él, desde ya para que lo esperen y no llegue ni a ser juzgado. Atención, ya saben qué hacer", comentó Raulito Grisanty en una publicación de LISTÍN DIARIO.

Clarissa Molina dijo: "Lo leo y no lo creo, yo pensaba que este angelito iba aparecer. Qué tristeza, Dios le dé mucha fortaleza a su madre, abuelo y familiares".

En ese tenor, la esposa de Santiago Matías, la productora Charylie Alvarado, se ha pronunciado de manera tajante sobre el caso: "No hay excusa, no hay contexto, no hay explicación psicológica que alcance. Es asqueroso. Es monstruoso. Es imperdonable".

SOBRE EL CASO

Un tío habría confesado a investigadores de la Policía Nacional, que violó y asesinó a la niña Brianna Genao González, de tres años, quien fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre.

Rafael Reyes Núñez Rosario, hermano de Jessica María González Rosario, tras varios días de interrogatorio habría confesado el crimen ocurrido en la comunidad de Barrero, en Imbert, provincia Puerto Plata.

Fuentes de entero crédito indicaron que Núñez Rosario admitió que enterró el cadáver de su sobrina, pero que “no se acuerda en qué lugar depositó los restos de esta”.