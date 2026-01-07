Artistas venezolanos asumen posición ante la captura de Maduro y esposa

Desde que el mundo se enteró de la noticia, el pasado tres de enero, sobre la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en Venezuela, figuras del arte, actores, actrices, artistas y comunicadores alzaron sus voces, unos festejando y otros recriminando el apresamiento de Maduro.

Mientras la mayoría celebra la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el actor Fernando Carrillo considera que el político venezolano está siendo acusado injustamente y que con su detención el gobierno estadounidense solo busca “robarse el petróleo y las riquezas de Venezuela”.

"Estoy en desacuerdo con todos estos artistas y colegas, veo el panorama totalmente diferente y lamento que ellos estén celebrando el bombardeo de su país", dijo.

El protagonista de la telenovela “Rosalinda” también defendió a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina, confesando el romance que tuvo con ella.

"La conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro que la traición no vino por allí, nunca en la vida", manifestó Carrillo.

Imagen de Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Daniel Sarcos

Daniel Sarcos se sinceró sobre la captura de Nicolás Maduro y respondió a quienes cuestionan su silencio, insinuando que apoya el chavismo.

El animador aclaró que siempre se manifestó en contra la dictadura, e incluso, llegó a encabezar protestas ante el cierre de varios medios de comunicación en su país, además de negarse a grabar una campaña publicitaria de la Misión Ribas, un programa social y educativo del gobierno venezolano, creado en 2003 por Hugo Chávez, por lo que perdió un contrato con un equipo de ciclismo amateur patrocinado por la Lotería.

Además, señaló que un banco dejó de utilizar su imagen por presión tras su comportamiento opositor, razón que lo hizo irse al extranjero, encontrando trabajo en Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos, donde logró estar en escenarios importantes, los cuales aprovechaba para pronunciarse a favor de la libertad.

Sin embargo, regresó once años después a Venezuela por una invitación de Venevisión y pudo ser el anfitrión del Festival de la Orquídea y El Amanecer de Feria en Maracaibo, ciudad que lo vio crecer.

"Estoy feliz porque veo que podemos dar pasos hacia la reconstrucción de Venezuela, pero ¿saben qué? Sin fanatismos, sin celebrar la muerte de nadie porque la vida es sagrada, sea de quien sea. Les quiero mucho, un abrazo inmenso y espero de todo corazón que esta sea la última vez que tenga que hablar de esto", indicó.

Marko

El cantante y youtuber Marko celebró la caída de Maduro y expresó que espera que su gabinete también vaya a los tribunales, especialmente Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien en varias ocasiones se refirió al creador de contenido como un “traidor” por sus constantes pronunciamiento en contra del chavismo.

Marko reveló que el régimen tenía una orden de captura en su contra, la cual nunca fue posible porque no ha entrado a Venezuela. “Se quedaron con las ganas de meterme preso”, aseguró en sus redes sociales.

También figuras como Alicia Machado, Ricardo Montaner, Marjorie de Sousa, Gaby Spanic, Carlos Baute, Catherine Fulop y Franklin Virgüez mostraron su simpatía ante la caída de Maduro.

La ex Miss Universo, Alicia Machado, una opositora pública del régimen y del gobierno de Donald Trump, no se quedó callada y grabó un video bailando en su casa: “Venezuela libre”.

Por su lado, Ricardo Montaner y Marjorie de Sousa pidieron a Dios por sus compatriotas que se encuentran en Venezuela ante posibles disturbios.

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine”, declaró el cantautor. Y agregó: “Que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman”.

“Dios te pido por mi gente buena, cúbrelos, arriba mi Venezuela. Dios es grande, Venezuela libre, un día llega un 3 de enero... todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas”, escribió la actriz.

Así como, Gaby Spanic: “Fue dicha su palabra en agosto 2024, todo sea para tu honra y gloria Señor. Dios está con nosotros siempre”.

Carlos Baute, artista venezolano radicado en España: “Los venezolanos sin dormir, señores, al fin, el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena Venezuela, estamos con ustedes. Bendiciones”.

Catherine Fulop: “Es una emoción muy grande, porque es un primer paso y un muy buen paso hacia la libertad. No es un horror que un país nos haya ayudado a recuperar nuestro país. Venezuela ya estaba invadida por los cubanos, los chinos sacando el oro del Amazonas, los rusos, el terrorismo”.