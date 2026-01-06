En Santiago se Comenta: Celebración del 31 de diciembre

La Navidad es hermosa, humana y sublime; me encanta. Cuando voy al supermercado de la urbanización donde vivo en estos tiempos pascueros y me encuentro con tantas personas, es muy bonito cuando me saludan y me dicen: buenos días, ¡Feliz Navidad!. Qué emoción siento. Recuerdo las películas alegóricas a estas festividades, donde la gente se saluda en medio de escenarios decorados con motivos de la época. Disfruto mucho esta estación del año, esa Navidad que vuelve y se va, y que hay que aprovecharla, sobre todo si es en salud y en familia. Feliz Año 2026, que sea de mucho provecho para todos.

Detalles

Muchos nos quedamos este año a celebrarlo en nuestra ciudad, ya que desde hace tiempo es tendencia que algunos restaurantes, la noche del 31 de diciembre, lo ofrecen todo: cena, música y un excelente ambiente. Allí se lucen las ropas nuevas y, luego del cañonazo y los fuegos artificiales, dando la bienvenida al nuevo año, regresamos a nuestros hogares a descansar, sin tener que recoger regueros. Muy bien.

Diferentes celebraciones

Ya es una costumbre muy familiar, triste y alegre a la vez. La tristeza viene de las personas que ya no están físicamente con nosotros, y la alegría de aquellos que llegan del exterior para compartir. La Navidad es hermosa: todos, por muy pobres que sean, hacen su cena, ya sea con un pollito o con cerdo; lo importante es que sea en familia.

Sin embargo, para el 31 de diciembre todo varía. Muchos se van de crucero, a Nueva York a ver la nieve, a retratarse con su gorrita, aunque no puedan ni salir por el frío. Europa está súper de moda, y lo cierto es que es muy chulo irse de vacaciones. Hasta a Colombia viajan, incluso personas de bajos recursos económicos, como trabajadoras domésticas que durante todo un año ahorran para poder ir a ese país y disfrutar del 31 de diciembre y del Año Nuevo.

Cena de Año Nuevo

Muchas personas la pasaron súper bien el pasado 31 de diciembre esperando el nuevo año en el restaurante Kyoto, en Santiago. La invitación era con reserva, cena incluida y la actuación de Joaquín Sánchez y su orquesta. Es un artista que gusta mucho y que está muy pegado, sobre todo entre los ricos de la ciudad. Ya les contaremos lo que pasó esa noche.

Los trenes de la Navidad

La verdad es que han sido toda una novedad los trenes que forman parte de la delegación navideña del Ayuntamiento de Santiago. Recorren todo el entorno del área monumental y los alrededores del Palacio Municipal. Es divino. Estos carruajes siempre están llenos de gente de los distintos barrios y urbanizaciones de la Ciudad Corazón. La decoración es bella y el ambiente, maravilloso. No sé hasta cuándo estarán, ya que diciembre terminó.

Hospital Las Colinas

Estuve presente en la apertura del Hospital General Las Colinas, un centro de salud avanzado que llenará un vacío importante en esa zona donde operará. Fue un acto muy bonito y concurrido, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de Salud, Víctor Atallah; autoridades de la ciudad; y el exministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, director general de este importante hospital privado, quien tuvo a su cargo las palabras centrales del acto.

Comentario

Este centro de salud cubrirá desde Montecristi y Puerto Plata hasta toda la región. Allí trabajan médicos muy importantes, incluso especialistas del exterior que se han instalado en este nuevo proyecto. La inauguración fue muy animada, con la presencia de destacadas personalidades del país, directores de distintas clínicas de la ciudad y música de bandoneón.