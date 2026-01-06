Daniel Sarcos recuerda que perdió trabajos por su lucha contra el chavismo

Daniel Sarcos se sinceró sobre la captura de Nicolás Maduro y respondió a quienes cuestionan su silencio, insinuando que apoya el chavismo.

El animador aclaró que siempre se manifestó en contra la dictadura, e incluso, llegó a encabezar protestas ante el cierre de varios medios de comunicación en su país, además de negarse a grabar una campaña publicitaria de la Misión Ribas, un programa social y educativo del gobierno venezolano, creado en 2003 por Hugo Chávez.

"A lo largo de mi carrera he dejado claro que soy amante de la libertad y de la democracia, mi lucha empezó hace no sé cuántos años, cuando amenazaron con cerrar los canales de televisión de Venezuela e hicimos una marca que paralizó el país llamada 'Con mi medio no te metas', y yo era una de las caras principales y promotores de esa marcha", recordó.

"Luego, manifesté, y creo que fui uno de los primeros artistas contratados por Venevisión en manifestar en contra del cierre de Radio Caracas Televisión, recuerdo que fui a Globovisión a decirlo y Luis Federico me lanzó una gorra de Globovisión y me la puse y dije: 'Y me la estoy poniendo porque me pondría la gorra de cualquier canal de televisión que está amenazado de cierre, ¿por qué? Porque son mis colegas y pertenezco al mundo del espectáculo y de la comunicación'", contó.

"Después de eso me fui a Maracaibo sin informarle a nadie cuando supe que Zuliana 102, la emisora donde yo me formé como profesional estaba amenazada de cierre y me puse a manifestar con todos mis colegas y con todos mis amigos, lamentablemente la cerraron. Todas estas actitudes me hicieron una persona incomoda en Venezuela y un contrato que yo tenía con con el Kino Táchira, que era muy provechoso para ambas partes, llegó a su fin el día que me negué a grabar una campaña de promoción a la Misión Ribas", dijo.