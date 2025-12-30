En Santiago se Comenta: el Museo del Prado

El Prado en Santiago: me fascinó ese título desde el primer momento. Desde que fui a Madrid, España, hace muchos años y visité por primera vez el Museo Nacional del Prado, cada regreso a ese país es una satisfacción. Me agrada de manera especial ver estudiantes de pintura y artistas del pincel de todas partes del mundo; es un recuerdo imborrable.

Ahora, el Centro León y el Museo del Prado —con más de doscientos años de historia— llegan a esta ciudad con un impresionante montaje en la verja perimetral del Centro León. Desde allí inicia un recorrido por toda la calle Benito Monción y termina en el Parque Duarte, en Santiago, exhibiendo 61 reproducciones fotográficas de algunas de las obras más importantes de esa prestigiosa galería.

Los amantes del buen arte han acudido a esta zona para apreciar estas muestras. El Prado en las calles llega a Santiago, llamando poderosamente la atención de una ciudad con un amplio público amante del arte, y que ha causado verdadero furor gracias a los diversos museos que han abierto en la Ciudad Corazón.

Juan Luis Guerra

Santiago está súper de moda. Hasta el cotizado artista Juan Luis Guerra se pone en sintonía con la Ciudad Corazón y anuncia dos conciertos junto a su grupo 4.40, los días 20 y 21 de febrero. Hay gran expectativa entre los amantes del intérprete de “Santiago en coche”.

Josefina Miniño

En el gran concierto del Banco Popular me encantó ver a mi querida amiga, la gran artista Josefina Miniño, disfrutando del éxito de su hijo, José Antonio Molina, en el concierto Molina y sus Amigos, celebrado en el Gran Teatro del Cibao. Lucía radiante y aplaudía a su vástago con ternura y admiración. ¡Qué bonito momento!

La acompañaba una amiga que vino directamente desde la capital. Me comentó el querido Leonel Lirio que ella también estuvo en la presentación realizada en el Teatro Nacional.

Leonel Lirio

Nuestro gran diseñador Leonel Lirio, como es tradición cada 24 de diciembre, nos visitó en la tardecita. Nos tomamos un té y conversamos sobre distintos temas de actualidad. Nos pusimos al día. Leonel es una persona muy culta y toda una celebridad. Gracias por ese detalle tan especial.

Comentario

El día de Nochebuena, en esta ciudad no se podía transitar y mucho menos entrar a los supermercados. ¡Dios mío, cuánta gente! Parece que este año llegaron muchos dominicanos del exterior a pasar las fiestas con sus seres queridos.

Buen libro

El viaje hacia una sociedad digital es una interesante obra para estos tiempos modernos, donde lo digital marca la pauta. Además de hermoso, el libro es muy ilustrativo y nos ayuda a comprender la tecnología más avanzada. Fue un regalo del Banco Popular en esta Navidad. Muchas gracias a los ejecutivos de esta entidad bancaria y, de manera especial, a José Mármol, por tan valioso detalle.

Gracias

Gracias por los presentes recibidos en esta Navidad, de parte de muchos amigos de distintas entidades. Todos fueron muy bien recibidos.