Figuras dominicanas que dijeron "adiós" este 2025

El luto y la tristeza caracterizó, en muchas ocasiones, este 2025 con las muertes de más de una docena de artistas del canto, el teatro, cineasta e intelectuales.

La tragedia de la discoteca Jet Set fue el acontecimiento más relevante del año 2025, generando otros titulares importantes que se desprendieron de dicho caso, entre ellos la muerte de Rubby Pérez y la polémica familiar que salió a la luz tras su fallecimiento.

Sin embargo, el deceso del artista la madrugada del 8 de abril mientras se presentaba con su orquesta en el club nocturno no fue la primera nota luctuosa de una figura conocida que fue publicada a inicios de este año.

La cadena de fallecimientos inició el 4 de enero con la muerte de la influencer Carol Acosta, mejor conocida como Killadamente. Hasta el momento, se desconocen las circusntacias en las que falleció a los 27 años, aunque se habló sobre un supuesto ahogamiento por comida, de infarto y de suicidio.

Luego, el 11 de febrero, falleció el artista haitiano Félix Cumbé. En tanto, el domingo 9 de marzo los dominicanos fueron sorprendidos con la partida del merenguero Diómedes Núñez. El 22 de ese mismo año falleció el primer actor y director Iván García Guerra. En abril, fruto de la tragedia del Jet Set murió Luis Solís – saxofonista de la orquesta de Rubby Pérez, así como el expelotero Octavio Dotel y el diseñador Martín Polanco. El 27 de abril sorprendió la partida del locutor y promotor artístico Alexis Barreras Corporán.

En mayo, el día 3, se anunció la muerte del bolerista José Emilio “Chino” Joa. El 13 de mayo murió en un accidente de tránsito el merenguero urbano Franklin The Boss. Al día siguiente el cantante de balada Dharío Primero. El compositor y cantante Cheo Zorrilla partió el 8 de junio; el 10 de ese mismo mes la comunicadora Socorro Castellanos y el 21 el cineasta Agliberto Mélendez.

El 18 de julio partió René Fortunato. En agosto fallecieron José Rafael Lantigua, el gestor cultural Eladio Uribe, el actor Miguel Ángel Martínez, la actriz y vedette Angelita Curiel (La Mulatona), el dramaturgo, actor, productor de teatro Franklin Domínguez y la bailarina Ariela Mejía Polanco, conocida en el ambiente nocturno como Ariela "La Langosta", de 33 años, quien fue asesinada a tiros en Nueva York. El 5 de septiembre murió a los 107 años la actriz y locutora María Cristina Camilo.