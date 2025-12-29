Hermana de Justin Santos a mujer que provocó su muerte: “Supliqué que le pidieras perdón a mi mamá”

Luego de que la justicia de Puerto Rico determinara que Mayra Nevárez Torres deberá cumplir 15 años de prisión por provocar la muerte de Justin Santos, hermano del artista urbano Arcángel, Priscilla Santos reveló que la convicta quería llegar a un "acuerdo absurdo" mientras la familia Santos esperaba que pidiera perdón.

Según El Nuevo Día, Nevárez Torres dijo en la vista de resentencia, que impone cárcel y no restricción domiciliaria como la primera condena, que no recordaba lo que pasó ese día de noviembre de 2021, pero que es consciente de que provocó ese accidente.

A raíz de la condena y del discurso de Nevárez Torres durante la vista, Priscilla escribió en su cuenta de Instagram: "Mayra, en 2021, te pedí una sola cosa... Supliqué que le pidieras perdón a mi mamá. Si ese paso se hubiera dado entonces, te aseguro que hoy no estarías en esa posición. Para mí, ese perdón llegó muy tarde y creo que no es de corazón. Y es mentira que quisieras una reunión, lo que querías era un acuerdo absurdo".

En una publicación, también dijo: "Desde hace mucho tiempo entendí que el destino de Mayra Nevárez no cambiaría nada en mí, porque no me devolvería a Justin ni aliviaría el dolor que dejó en mí. Pero también entendí lo necesario de este proceso: que se hiciera justicia, sobre todo para mi madre".

"Hoy cerramos este capítulo y lo entrego a Dios. Confío en que Él transforme este dolor en paz, en descanso para el alma y en luz para los días que vienen", concluyó.

La última sentencia llega después de una larga lucha de la madre de Justin Santos, Carmen Rosas Santos, para que Nevárez Torres permanezca en la cárcel después de que el Tribunal de Apelaciones decidiera revocar la sentencia de 15 años de prisión domiciliaria.

A Nevárez Torres le fue realizada una prueba para detectar alcohol en la sangre, la cual arrojó 0,29 %, siendo 0,08 % el límite permitido por ley para conducir un vehículo de motor.