La reportera deportiva Malina Maria Guler muere a los 27 años tras caer de un séptimo piso

La reportera deportiva Malina Maria Guler murió tras caer del séptimo piso del apartamento que estaba alquilando en Oradea, Rumanía. Tenía 27 años.

Según People, la fotoreportera trabajó directamente con equipos como UTA Arad y Bihor Oradea Football Club para capturar momentos en el campo. Esta última organización confirmó la noticia de la muerte de Guler con una publicación de Facebook compartida el sábado 20 de diciembre.

"El FC Bihor Oradea Club expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Malina Maria Guler", decía una traducción al inglés del anuncio. "Malina estuvo con el club en la temporada 2023-2024, una temporada en la que el FC Bihor Oradea obtuvo el ascenso en la Segunda Liga, contribuyendo a través de la profesionalidad y la dedicación para capturar los momentos y emociones de este viaje deportivo".

Además de su trabajo como fotógrafa en el FC Bihor Oradea durante la temporada 2023-2024, Guler, quien acumulaba 40 mil seguidores en Instagram y Facebook, cubría conciertos de música, eventos locales y momentos cotidianos de su ciudad.