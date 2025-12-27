Hombre acusado del asesinato de Tupac Shakur en 1996 busca suprimir las pruebas

Los abogados del hombre acusado de matar al icono del rap Tupac Shakur en 1996 están presionando para suprimir las pruebas obtenidas en lo que afirman que fue un "al registro nocturno ilegal".

Los abogados de defensa penal de Las Vegas, Robert Draskovich y William Brown, presentaron una moción esta semana en nombre de su cliente, Duane "Keffe D" Davis, quien fue acusado del tiroteo en coche del icónico rapero fuera del Strip de Las Vegas.

Los abogados de Davis argumentan que un juez se basó en un "retrato engañoso" de Davis como un peligroso traficante de drogas para otorgar la ejecución de una orden de registro por la noche, lo que solo debería hacerse en circunstancias excepcionales, como si existe el riesgo de que las pruebas desaparezcan si los oficiales esperan hasta la mañana.

En realidad, Davis, un ex líder de pandillas del sur de California, había dejado el comercio de narcóticos en 2008 y comenzó a hacer trabajos de inspección para refinerías de petróleo, dicen sus abogados. Era un sobreviviente de cáncer jubilado de 60 años con hijos y nietos adultos y había estado viviendo con su esposa en Henderson, una ciudad en las afueras de Las Vegas, durante nueve años en el momento en que se ejecutó la orden.

"Al tribunal no se le dijo nada de esto", escribieron sus abogados en la moción. "Como resultado, el tribunal autorizó un registro nocturno basado en un retrato de Davis que tenía poco parecido con la realidad, una determinación fáctica claramente errónea, en otras palabras".

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, que llevó a cabo la búsqueda y recogió los dispositivos electrónicos de Davis, "supuesta marihuana" y tinas de fotografías, se negó a hacer comentarios el viernes, citando el litigio pendiente. En el momento del registro, la policía dijo que ejecutar la orden bajo la cobertura de la oscuridad permitiría a los oficiales rodear y asegurar la residencia, y que si Davis se atrincheraba, la oscuridad permitiría a los oficiales evacuar las casas circundantes con la menor exposición a los residentes.

Davis fue arrestado en septiembre de 2023. Se declaró inocente de asesinato en primer grado y buscó ser liberado poco después de su arresto.

Sus abogados afirman que el arresto de Davis se debe a falsas declaraciones públicas que Davis había hecho en las que afirmaba estar presente en el Cadillac blanco desde el que le dispararon a Shakur. Dicen que nunca ha ofrecido detalles que corroboraran firmemente su presencia en el coche, y que se benefició de decir que estaba presente. Evadió los cargos de drogas contando la historia en un acuerdo de proffer, y ha ganado dinero repitiéndolo en documentales y su libro de 2019, según sus abogados.

Trató de desestimar sus cargos de asesinato en la Corte Suprema de Nevada, pero en noviembre su petición fue denegada.

"Piénsalo de esta manera: el asesinato de Shakur fue esencialmente el asesinato de JFK del mundo del entretenimiento, diseccionado, mitizado, monetizado sin cesar, por lo que no es difícil ver por qué alguien en la posición de Davis podría colocarse falsamente en el centro de todo para beneficio personal", escribieron sus abogados.