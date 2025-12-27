Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Farándula

Se compromete Paloma Rodríguez

Morel aprovechó el día de Navidad para sorprender a su ahora prometida durante su visita al importante atractivo turístico estadounidense.

Paloma Rodríguez y su novio se comprometen.

Paloma Rodríguez y su novio se comprometen.Foto: fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

La locutora Paloma Rodríguez se comprometió con su novio, Fausto Morel, en los Castillos de Hielo de New Hampshire.

Morel aprovechó el día de Navidad para sorprender a su ahora prometida durante su visita al importante atractivo turístico estadounidense.

La comunicadora es conocida por sus opiniones políticas y sociales en medios digitales y en el programa radial “Mab Radio”, donde comparte cabina con Ingrid Gómez, Estefany Pina y Graciella Dietsch.

Además, es voz comercial de marcas como la aerolínea Arajet. También tuvo a su cargo la narración del Opening Day de los Mets de Nueva York en 2025.

Tags relacionados