Se compromete Paloma Rodríguez

La locutora Paloma Rodríguez se comprometió con su novio, Fausto Morel, en los Castillos de Hielo de New Hampshire.

Morel aprovechó el día de Navidad para sorprender a su ahora prometida durante su visita al importante atractivo turístico estadounidense.

La comunicadora es conocida por sus opiniones políticas y sociales en medios digitales y en el programa radial “Mab Radio”, donde comparte cabina con Ingrid Gómez, Estefany Pina y Graciella Dietsch.

Además, es voz comercial de marcas como la aerolínea Arajet. También tuvo a su cargo la narración del Opening Day de los Mets de Nueva York en 2025.