Se compromete Paloma Rodríguez
Morel aprovechó el día de Navidad para sorprender a su ahora prometida durante su visita al importante atractivo turístico estadounidense.
La locutora Paloma Rodríguez se comprometió con su novio, Fausto Morel, en los Castillos de Hielo de New Hampshire.
La comunicadora es conocida por sus opiniones políticas y sociales en medios digitales y en el programa radial “Mab Radio”, donde comparte cabina con Ingrid Gómez, Estefany Pina y Graciella Dietsch.
Además, es voz comercial de marcas como la aerolínea Arajet. También tuvo a su cargo la narración del Opening Day de los Mets de Nueva York en 2025.