¿Quién es la prometida de Omar Fernández?

Alexia Rubio es la prometida del senador del Distrito Nacional Omar Fernández. La pareja se comprometió en matrimonio durante la Nochebuena de este 2025 tras hacer pública su relación en marzo.

La ejecutiva del Banco de Reservas, quien desde agosto de 2023 ocupa el puesto de Gerente de Patrocinios en la entidad bancaría, estudió en el Colegio Lux Mundi hasta el año 2013. Luego, inició sus estudios superiores en la Universidad Iberoamericana, donde se graduó de Administración y Gestión de Empresas- General.

También obtuvo el título de Administración de Empresas con doble concentración en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, donde además realizó una Maestría en Ciencias - MS, Marketing. De igual manera, tiene una certificación en Fundamentos en Dirección Empresarial de la Escuela de Negocios de Columbia y una certificación de Marketing de Contenidos de HubSpot Academy.

En 2015, empezó su trayectoria en el sector bancario como pasante de Banca Corporativa del Banco BDI.

Asimismo, fue pasante de Mercadeo en LGD Branding+Marketing y pasante de Desarrollo de Negocios y Mercadeo en GB Group. Ambas empresas con origen en la ciudad de Miami.

En el año 2019, Rubio fue designada Gerente de Segmentos en el Banco de Reservas. Más tarde, en 2021, fue movida a Gerente de Medios.