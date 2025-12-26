Julieta Arias anuncia que tendrá su primer hijo

La presentadora de la primera emisión de Noticias Telemicro, Julieta Arias, está embarazada.

Con un video en el aparece junto a su pareja, Alberto Dal Cin, la comunicadora hizo el anuncio a través de sus redes sociales el día de Navidad.

“Que Dios les permita cumplir todos los anhelos de su corazón. Feliz Navidad de parte de la familia Dal Cin Arias”, escribió la periodista junto al clic donde también revela que su bebé nacerá el próximo año.

En la publicación, los futuros padres lucen ropa de color rojo frente a un árbol de Navidad mientras colocan un enterizo, mameluco o body blanco de recién nacido con el texto dorado que dice: “coming soon 2026” (“viene pronto 2026”).

Se desconoce el tiempo de relación que lleva la pareja y si contrajo nupcias o está comprometida.