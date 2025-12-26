Famosas que también buscan colágeno en el amor

A punto de terminar el 2025, Sofía Vergara decidió compartir en sus redes sociales una imagen muy especial. La actriz protagonista de “Modern Family” hizo oficial lo que era un secreto a voces: su relación con el empresario estadounidense Douglas Chabbott, 14 años menor que ella. La celebriy de Barranquilla, Colombia, eligió su perfil social de Instagram -donde acumula más de 35 millones de seguidores- para hacer pública su relación sentimental, que ya no esconde. Solo ha hecho falta un selfie de ambos en Nueva York y un “te amo” para gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está.

Con este gesto, la actriz colombiana ha dado un paso adelante tras meses de rumores y especulaciones sobre este misterioso hombre con el que comparte su vida desde hace tiempo.

La farándula ha resaltado que Vergara le lleva 14 años a Chabbott de diferencia. Ella tiene 53 años y su pareja 39. Como la actriz, otras celebridades del sexo femenino han optado por lo que denomina “colágeno”, la relación con una persona menor de edad, en relación a la suya. Algunas se llevan hasta 10, 20 y más años.

Madonna, por ejemplo, compartió en estos días con sus seguidores una serie de imágenes de su vida personal durante la celebración de Janucá, en las que apareció con un aspecto natural y acompañada de su pareja, Akeem Morris, y algunos de sus hijos.

La famosa cantante, de 67 años, utilizó sus historias de Instagram el pasado sábado para mostrar tanto un retrato personal como momentos del festejo familiar en el que incluyó a Janucá, a quien le lleva 37 años de diferencia, ya que ella tiene 67 años (nacida en agosto de 1958) y él tiene 30 años (cumplió 30 en mayo de 2025).

En el mundo del entretenimiento y las vidas públicas donde la juventud y la imagen suelen llamar la atención y las vistas caen a las relaciones sentimentales, un sinnúmero de parejas han demostrado que esto no necesariamente tiene que ser de esa forma, que las diferencias de edades no es un impedimento para convivir amorosamente con una persona y formar una familia.

Como Vergara y Madonna, actrices, cantantes, mujeres influyentes se han visto atraídas por personas más jóvenes. Un caso es el de la actriz española Elsa Pataky y el actor Chris Hemsworth. Esta pareja se casó en el 2010 luego de tener un noviazgo y aunque Pataky es diez años mayor que el austriaco, su relación se ha distinguido por la unión que han mantenido. Con tres hijos en común, han optado por una vida lejos de querer llamar la atención y ser el ojo público de espectáculos.

A nivel internacional la actriz Priyanka Chopra y el artista estadounidense Nick Jonas, conocido también por la serie: “Los Jonas Brothers”, llamaron la atención cuando hicieron pública su relación en mayo del 2018 y se supo que ella es diez años mayor que el artista.

Desde que la relación fue pública avanzó con rapidez. Meses después la pareja se comprometió celebrando así una boda que duró varios días de diciembre de 2018 en la India.

Otra relación consolidada es la de la actriz Cameron Díaz y el músico Benji Madden, quienes se unieron en matrimonio en el 2015. Díaz (siete años mayor) y Madden han mantenido un perfil bajo desde su boda.

Actualmente por motivo de su décimo aniversario, la actriz compartió un mensaje desde sus redes sociales donde destacaba la admiración, el respeto y el lazo que los une, reviviendo la sed y el interés del público en una relación que ha resistido a todo tipos de comentarios negativos.

Uno de los casos más mediáticos fue la relación entre Gerard Piqué y Shakira. La cantante colombiana le lleva 10 años (ella nació el 2 de febrero de 1977 y él el 2 de febrero de 1987). Algunos analistas de la farándula expusieron esa realidad como uno de los motivos del divorcio en junio de 2022, tras 12 años juntos (desde 2010), con un fruto de dos hijos.

Ya fuera del mundo artístico, la pareja más debatida a nivel político y social es la de Emmanuel Macron y su esposa Brigtte Macron, contando 25 de diferencia. Ella tiene 72 años (nació el 13 de abril de 1953). El presidente francés tiene 48 años (nació el 21 de diciembre de 1977).

Desde la llegada de Macron al Palacio del Elíseo (Palais de l’Élysée), el 14 de mayo de 2017, su historia es seguida con curiosidad por la prensa del corazón, en algunos momentos desatando debates más profundos sobres los roles tradicionales y la edad del hombre y la mujer.