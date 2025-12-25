Yubelkis Peralta revela que se convertirá en madre por tercera vez

La comunicadora y empresaria Yubelkis Peralta reveló este jueves que se convertirá en madre por tercera vez en junio de 2026.

Peralta compartió la noticia con sus millones de seguidores en redes sociales, donde publicó un video en el aparece mostrando su avanzado estado de gestación junto a sus hijos, Gabriela, de 7 años, y Marcos, de 4, y su esposo Marcos Bona.

“La familia Bona Peralta sigue creciendo”, escribió Peralta en la publicación.

“Dios vuelve a escribir una historia hermosa en nuestra familia. Un nuevo latido se suma, una nueva vida que llega para llenar nuestros días de más sonrisas, más fe y más amor“, añadió.

“La dulce espera comienza… Y nuestro corazón no puede con tanta felicidad”, concluyó.