Verónica Batista visita hermanos con discapacidad que viven en extrema pobreza tras publicación de Listín

La comunicadora Verónica Batista visitó a los hermanos con discapacidad que viven en extrema pobreza en el sector 27 de Febrero, caso publicado en agosto por LISTÍN DIARIO.

A través de sus redes sociales, la presentadora de “Fuera de liga” explicó que decidió ayudar a la familia con comida para su cena de Nochebuena y compartir el momento con sus seguidores para que puedan recibir más donaciones.

“Aquí viven los tres hermanos del señor vitalizado por el @listindiario llamado Agustín, quien murió hace un mes por las condiciones críticas de salud y, como nuestro país no les brinda a ellos estabilidad intentamos hacerles un momentito feliz en Nochebuena”, escribió Batista.

A raíz de su post, Batista fue criticada por no realizar la ayuda de manera discreta, por lo que respondió invitando a apoyar a los hermanos.

La edad les impide trabajar y dependen de la ayuda esporádica de vecinos y de algunas personas que les brindan apoyo.

Agustín Frías, de 62 años, quien murió el mes pasado, había solicitado en varias ocasiones los subsidios del Gobierno dominicano, como el bono luz, bono gas y la tarjeta Progresando con Solidaridad, pero estos aún no le han sido aprobados.

Sus vecinos y la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Condonbosco) también han intentado gestionar estas ayudas.

Habitan una casita de zinc inhabitable en la calle Primera, número 89, del Distrito Nacional, con agujeros por todos lados y en una condición deplorable.

Mientras un equipo del Listín Diario conversaba con Frías, este manifestó que hace unos días una carcoma de las tablas de su vivienda cayó en su ojo derecho, agravando su vista.

Además, Agustín tiene una herida en la pierna derecha que lleva vendada desde hace más de 10 años y que empeora con el tiempo.