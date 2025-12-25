Padres e hijos que viven su distanciamiento públicamente

A raíz de la confesión del actor venezolano Guillermo Dávila sobre la relación que mantiene con su hija Marielena Dávila, quien dejó de responderle los mensajes hace ocho años, se generaron debates en redes sociales, donde algunos reprochan la acción de la actriz de 33 años y otros esperan su versión.

Durante una entrevista en el programa de televisión peruano "El valor de la verdad", el artista explicó que la actriz de 33 años "está brava" y no le habla desde que salió a la luz la existencia de su hijo en Perú que inicialemente se negó a reconocer.

Asimismo, Dávila afirmó que esperaba que su hija enfrentara la situación con una mejor actitud por ser una figura pública.

LUIS POLONIA

En República Dominicana, también hubo un caso público de distanciamiento entre padre e hijo. Se trata de la situación que Luis Polonia vivió con uno de sus hijos, quien fue cómplice de un robo en su residencia, según reveló el expelotero durante su participación en el reality "La casa de Alofoke 2" en noviembre.

Polonia contó que, hace aproximadamente cinco años, su propio hijo habría participado en la planificación de un asalto a su residencia junto a otros hombres. En ese hecho, le sustrajeron cerca de cuatro millones de pesos y provocó que se distanciara de su hijo, a quien en ese entonces pidió no volver a ver.

Entre lágrimas, “El rey del hit” confesó que perdona al joven y que espera encontrarse con el joven y darle un abrazo.

“Él planificó todo con los delincuentes, el plan era robarme la caja fuerte sin hacerme daño. Duraron como dos semanas cayéndome atrás, me caían atrás a mí para asegurarse de que no hubiera nadie en el apartamento”, expresó.

Se desconoce si Polonia y su hijo se reecontraron tras las declaraciones en el programa de YouTube producido por Santiago Matías.

Yolandita Monge y Noelia protagonizaron una polémica ruptura de su relación de madre e hija.

Noelia y Yolandita Monge

Las artistas puertorriqueñas Noelia y Yolandita Monge tenían una buena relación de madre e hija, hasta que en 2007 Noelia acusó a su padrastro de abuso sexual, lo cual desató un episodio conflictivo histórico marcado por polémicos mensajes en las redes sociales.

En 2018, Yolandita trató de hacer las paces con su hija, pero Noelia subió un mensaje en Instagram diciendo: “¡Hasta nunca Yolanda! Perdonada estás, más nunca volverás a tocarme. Diosito está conmigo”.

Las hijas de El Puma se distanciaron de él hace casi 30 años.

El Puma y sus hijas, Lilibeth y Liliana Morillo

El artista José Luis Rodríguez "El Puma" y sus hijas mayores Lilibeth y Liliana Morillo, fruto de su matrimonio con Lila Morillo.

Las actrices se sintieron abandonadas por su padre cuando el cantante se divorció hace 30 años de su madre y se casó con otra mujer, mientras que él alega que ellas no aceptaron su nueva familia.

La situación empeoró cuando "El Puma" declaró que si alguna de sus hijas muere, "no tendría ningún remordimiento. Nos vemos en el cielo".

Los hijos de Brad Pitt se quitaron su apellido en medio de su conflicto familiar.

Brad Pitt y sus hijos

Cuatro de los seis hijos se quitaron el apellido Pitt y se dejaron sólo Jolie. Maddox, Pax y Zahara fueron los primeros y ahora se suma Vivienne.

La joven de 15 años, que asiste como asistente de producción en la adaptación musical de Broadway ‘The Outsiders’, ha aparecido en los créditos del Playbill simplemente como Vivienne Jolie, reseñó el periódico La Varguardia, una información que previamente la revista People compartía como primicia.

Los famosos actores estadounidenses se separaron en 2016 después de 12 años juntos y dos años de matrimonio. Aunque se declararon legalmente solteros en 2019, su proceso de divorcio aún continúa en curso.

El trayecto de la ruptura ha sido tortuoso y han arrastrado a sus hijos a su abismo sentimental y a sus mediáticos problemas posteriores.

Britney Spears sentía que su padre era abusivo y controlador con ella cuando tenía su tutela legal.

Britney Spear y su padre

En 2008, James Parnell Spears recibió la tutela legal de su hija Britney Spears debido a sus crisis de salud mental.

Luego de su recuperación, la artista reveló que sentía que su progenitor era abusivo y controlador en todos los aspectos de su vida, incluso la la obligaba a llevar un DIU para que no tenga más hijos.

Fue en septiembre de 2021 cuando un tribunal puso fin a la tutela legal de Britney, por la cual su padre controló su vida y sus finanzas durante 13 años.