Franklin Mirabal anuncia su separación de Penny Baéz: “Todo ha llegado a su final”

El cronista deportivo Franklin Mirabal anunció su separación de Penny Báez.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador sorprendió a sus seguidores con la noticia en víspera de Navidad tras haberse comprometido por primera vez en mayo de 2021.

“Luego de 5 años maravillosos todo ha llegado a su final”, escribió Mirabal al inicio de su publicación, donde se deshizo en halagos hacia la presentadora.

Mirabal describió a su ex prometida como “una mujer extraordinaria, hermosa, inteligente, visionaria, excelente madre, excelente hija, excelente hermana, excelente amiga y como pareja también fue excelente”.

En febrero de 2023, Mirabal y Báez volvieron a comprometerse después de posponer su boda, que estaba pautada para el 18 de diciembre de 2021, debido a problemas de salud de un familiar.

Recordemos que Mirabal vivió, desde agosto de 2020, una tortuosa separación de la presentadora de televisión y modelo Dianabel Gómez. Mientras ella anunció la ruptura, él lo negó, hasta que en enero de 2021, el conductor de radio aceptó divorciarse, y en marzo de ese mismo año formalizaron la solicitud del proceso.

En febrero de 2019, Mirabal y Gómez protagonizaron una de las bodas más grandes y lujosas de la farándula dominicana, donde asistieron peloteros de Grandes Ligas, artistas y comunicadores.