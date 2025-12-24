Shakira recibe su “mejor regalo de Navidad”: la graduación de 415 estudiantes de sus escuelas

La estrella de la música pop Shakira celebró la graduación de 415 estudiantes de sus escuelas en distintas ciudades de su natal Colombia, las cuales forman parte de su Fundación Pies Descalzos.

A través de sus redes sociales, la artista afirmó que recibió el “mejor regalo de Navidad” con el éxito de los jóvenes que impulsó con los colegios Pies Descalzos.

“Este año, mi mejor regalo de Navidad es ver graduarse a 415 estudiantes de nuestros colegios Pies Descalzos en La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena”, inició la cantante en el mensaje que compartió este miércoles con sus 95.4 millones de seguidores en Instagram y más de 100 millones en Facebook.

“415 sueños que se realizan gracias al trabajo del equipo de nuestra Fundación y de los maestros que los han acompañado desde su infancia hasta hoy”, añadió.

“¡Felicidades a nuestros estudiantes y feliz Navidad!”, concluyó.