Mozart La Para reúne a su esposa y su hija en víspera de Navidad: "Aquí está mi paz"

El cantante se dejó ver por primera vez celebrando la época navideña junto a su esposa y su hija Charlotte bajo un mismo techo, desde su divorcio de la influencer rumana Alexandra Hatcu.

Mozart y Dalisa celebran con sus hijas en víspera de Navidad.Foto: Instagram

Santo Domingo, RD

Mozart La Para y Dalisa Alegría se reunieron con sus hijas para celebrar Navidad, según compartieron en su cuenta de Instagram. 

"Aquí está mi paz, mi familia y mi Navidad completa", escribió el artista urbano junto a una fotografía en la que también aparecen su hijastra, su madre y su hermana, todos lucen pijamas. 

En otra publicación, la pareja se ve abrazada luciendo ropa de gala.

"Mi esposa, mi compañera y mi canchanchana. Feliz Navidad", dice el post. 

